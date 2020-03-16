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محافظات

بسبب كورونا.. محافظ أسوان يخضع للكشف الطبي ..شاهد

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:07 م
كورونا
كورونا
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شاذلى عبد الفتاح
حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجميع قيادات المحافظة، على الخضوع للكشف، وتم التأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة.

كان ذلك استكمالًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا المستجد، وأثناء قيام الفريق الطبي من مديرية الصحة بإجراء الكشف الطبى على العاملين بمبنى ديوان عام المحافظة، فى إطار الإجراءات المشددة للاطمئنان إلى سلامة جميع العاملين بالمصالح الحكومية بدون أى استثناءات. 

كما قامت الفرق الطبية بالكشف على المواطنين المترددين على مبنى المحافظة، إلى جانب التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بالمباني التابعة وخصوصًا المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه العمومية، إضافة إلى وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى. 

فيما تم إلغاء التوقيع بالبصمة والتوقيع بدفاتر الحضور والانصراف، فضلًا عن تعقيم مراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور بشكل دورى.

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بسبب كورونا.. محافظ أسوان يخضع للكشف الطبي ..شاهد
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