محافظة أسوان ترفض غلق قاعات الأفراح وصالات الجيم وتكتفي بوضع اشتراطات صحية.. تفاصيل

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة فى أسواق اليوم الواحد والتى تتيح الإختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين ، وهو الذى يتوازى مع توافرا السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بإسعار مخفضة فى المجمعات والمنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار.





ووجه المحافظ براجعة الإشتراطات البيئية والصحية لقاعات المناسبات والأفراح بجانب صالات اللياقة البدنية والألعاب والأنشطة الرياضية وألعاب الفيديو على مستوى المحافظة وذلك لإصدار قرارات غلق لها فى حالة عدم إلتزامها بتطبيق هذه الإشتراطات.





وفى نفس السياق تابع اللوء أشرف عطية الجهود التى تقوم بها مديرية أمن أسوان لغلق مراكز الدروس الخصوصية حيث تم غلق 58 سنتر حتى الآن على مستوى مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات الطلابية.





ولفت أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع قيام مديرية الصحة بحملات مكثفة لتطهير وتعقيم الدواوين الحكومية ومنها ديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والهيئات القضائية والشرطية ، بالإضافة إلى الإستمرار فى تطهير الفنادق والبازارات والأسواق والمقاهى ودور العبادة .







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