AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة أسوان ترفض غلق قاعات الأفراح وصالات الجيم وتكتفي بوضع اشتراطات صحية.. تفاصيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:20 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة فى أسواق اليوم الواحد والتى تتيح الإختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين ، وهو الذى يتوازى مع توافرا السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بإسعار مخفضة فى المجمعات والمنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار. 

ووجه المحافظ براجعة الإشتراطات البيئية والصحية لقاعات المناسبات والأفراح بجانب صالات اللياقة البدنية والألعاب والأنشطة الرياضية وألعاب الفيديو على مستوى المحافظة وذلك لإصدار قرارات غلق لها فى حالة عدم إلتزامها بتطبيق هذه الإشتراطات. 

وفى نفس السياق تابع اللوء أشرف عطية الجهود التى تقوم بها مديرية أمن أسوان لغلق مراكز الدروس الخصوصية حيث تم غلق 58 سنتر حتى الآن على مستوى مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات الطلابية. 

ولفت أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع قيام مديرية الصحة بحملات مكثفة لتطهير وتعقيم الدواوين الحكومية ومنها ديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والهيئات القضائية والشرطية ، بالإضافة إلى الإستمرار فى تطهير الفنادق والبازارات والأسواق والمقاهى ودور العبادة .

واقرأ أيضًا:





محافظة أسوان ترفض غلق قاعات الأفراح وصالات الجيم وتكتفي بوضع اشتراطات صحية.. تفاصيل
محافظة أسوان ترفض غلق قاعات الأفراح وصالات الجيم وتكتفي بوضع اشتراطات صحية.. تفاصيل
محافظة أسوان ترفض غلق قاعات الأفراح وصالات الجيم وتكتفي بوضع اشتراطات صحية.. تفاصيل
محافظة أسوان ترفض غلق قاعات الأفراح وصالات الجيم وتكتفي بوضع اشتراطات صحية.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال جولته اليوم .. محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ محور بديل لطريق السادات ودراسة إنشاء كبارى للسيارات والمشاة أمام السيل الجديد.. صور

لمكافحة فيروس كورونا .. محافظ أسوان : الوضع آمن ولا حالات مصابة

إغلاق 200 مركز للدروس الخصوصية والمراكز التعليمية بالشرقية

محافظ القاهرة يقرر غلق صالات جيم .. شاهد

بيبوسوا بعض.. صحة البرلمان تطالب بغلق قاعات الأفراح بسبب كورونا

برلماني عن إغلاق صالات الجيم: ضروري جدا وأضم إليها قاعات الأفراح والمقاهي

ترشيحاتنا

إعلامية تؤكد: فيروس كورونا صناعة أمريكية.. فيديو

تحذير من الديتول.. يقلل المناعة ويساعد على انتشار العدوى

ليمون وعسل.. هاني الناظر: هذه الوجبة تقي من فيروس كورونا

أبيض x أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بسبب كورونا.. القبض على مصري في الكويت.. تفاصيل

مصير الأهلي والزمالك.. مقترح جديد فى الكاف لإنقاذ دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوربة الدجاج أقوى علاج للفيروسات

أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

تحتمي في مصر.. قصة ممثلة هربت من إيطالية لشرم الشيخ خوفا من كورونا