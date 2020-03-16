تعليق وزير الطيران على أزمة المصريين العالقين في السودان ..فيديو

علق محمد منار، وزير الطيران المدني، على أزمة المصريين العالقين في السودان، قائلًا "السودان أغلق مطاراته كـ إجراءات احترازية".





مصر على استعداد تام لإعادة أي مواطن قبل تنفيذ قرار وقف الطيران يوم الخميس المقبل". وأضاف محمد منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "









وتابع محمد منار " قرار وقف حركة الطيران والرحلات الجوية تمت دراسته لعدة أيام في لجنة شارك فيها وزراء السياحة والآثار والصحة والطيران والإعلام، وتمت دراسة الأمر واللجنة معقدة بشكل يومي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا".









وأوضح محمد منار "الطيران الداخلي والبضائع لا مشكلة بها على الإطلاق ولا يشملها قرار وقف الرحلات الجوية".









وأكد محمد منار "نقوم بتسيير رحلات إضافية لجلب أي مصري متواجد بالخارج يرغب في العودة إلى مصر".









واستطرد محمد منار "مستعد أطير بنفسي لجلب أي مصري يرغب في العودة إلى مصر مرة أخرى قبل تعليق الطيران".



