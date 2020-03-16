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تعليم

محمد الطيب متحدثا إعلاميا باسم وزراة التعليم العالي

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:21 م
الدكتور محمد الطيب
الدكتور محمد الطيب
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قســــم التعليم

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتولي الدكتور محمد الطيب الإشراف على وحدة الإعلام بقطاع مكتب الوزير ومتحدثًا إعلاميًّا للوزارة، وذلك بالإضافة إلي عمله الأصلي.

 

ويشغل الدكتور محمد محمود ناصر الطيب ناصر مساعدًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الفنية.

 

يذكر أن محمد الطيب حاصل على درجة الدكتوراه في علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وشغل العديد من المناصب، منها: المدير التنفيذى للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، وأمين اللجنة المشكلة بالوزارة المعنية بتطوير البنية التحتية بالجامعات المصرية.

 

وكان الدكتور عادل عبدالغفار الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يشغل المتحدث السابق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


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