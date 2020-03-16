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أخبار البلد

الوزراء يقر مهام واختصاصات نائب وزير الطيران المدني

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:21 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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صدى البلد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 643 لسنة 2020 نصت مادته الاولى على أن يتولى نائب وزير الطيران المدنى مباشرة المهام والاختصاصات الاتية " المعاونة فى صياغة الخطط الاستراتيجية للوزارة بما يتناسب مع الاهداف العامة المطلوب تحقيقها وخاصة فى مجال تطوير المطارات القائمة أو إنشاء مطارات جديدة وفقا لأحدث المعايير الدولية المنظمة لذات الشأن مع متابعة تنفيذ تلك الخطط وتقييم النتائج .


وتضمن نص المادة الاولى أن الاشراف على تطبيق كافة اللوائح والنظم التى تحددها المنظمة الدولية للطيران المدنى فيما يتعلق بالمطارات المدنية والملاحة الجوية بما يحقق كافة معايير قياسات السلامة الجوية .


شمل نص المادة الاولى أن الاشراف على متابعة وتنفيذ كافة المشروعات الرئيسية والفرعية المدرجة بخطة الدولة فيما يخص مجال الطيران المدنى والاشتراك فى وضع خطط وبرامج النهوض بمرفق الارصاد الجوية ليكون قادرا على تقييم خدمات الارصاد لقطاع الطيران المدنى وكافة قطاعات وأجهزة الدولة طبقا للمستويات العالمية.


جاء ذلك وفقا لما نشر فى الجريدة الرسمية .


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