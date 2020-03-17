مصرفيون: إجراءات خفض البنك المركزي أسعار الفائدة استثنائية.. والقرار داعم قوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 3% على المعاملات المصرفية

البنك الأهلي: اجتماع مرتقب لـ الألكو لمراجعة أسعار الفائدة خلال أيام.. وخفض الشهادات المتغيرة

ننشر أسعار الفائدة على الشهادات البنكية بعد قرار المركزي

رئيس المصرف المتحد: قرار المركزي بخفض الفائدة مشجع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويواجه التحديات العالمية





قرر البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% على المعاملات المصرفية.

قال البنك المركزي، على هامش اجتماع عاجل، إنه لجأ لذلك نظرا للظروف والأوضاع الراهنة عالميا وما تلاها من الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.





أضاف البنك أن لجنة السياسات النقدية قررت تخفيض أسعار الفائدة بسبة 3% على المعاملات المصرفية ليصل سعر عائد الإيداع لنسبة 9.25% والاقتراض لليلة واحدة بنحو 10.25% والعملية الرئيسة لـ9.75% وسعري الائتمان والخصم عند 9.75%

أرجع البنك المركزي المصري، قراره بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية منذ قليل، إلي متابعة التطورات والأوضاع العالمية، مؤكدا أنها دعت البنك للتحرك بغرض الحفاظ على منجزات للإصلاح الاقتصادي والمكتسبات التي حققتها مصر .

وقال البنك عبر الاجتماع الاستثنائي المنعقد اليوم بمقر البنك، إن إجراء تخفيض سعر الفائدة هو إجراء استثنائي يسعى لدعم الاقتصاد القومي يسهم في دع النشاط الاقتصادي علي مختلف القطاعات و احكام السيطرة علي معدلات التضخم مستقبلا، معتبرا أنه يتسق مع مستهدفات التضخم بنسبة 9% انخفاضا بمتوسط 3% بنهاية الربع الأخير من العام الميلادي الجاري.

أوضح البنك أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لن تتردد في اتخاذ اي خطوات تراها ضرورية بشأن أسعار الفائدة مؤكدا أنها لن تحيد عن دورها الأساسي المنوطة به لتحقيق الاستقرار علي المدى المتوسط.

وكان من المفترض أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعاها الثالث والمحدد لهذا العام في الثاني من إبريل المقبل لمتابعة أسعار الفائدة بعد أن قررت في اجتماعها الثاني في 20 من الشهر الماضي تثبيت أسعار فائدتها علي كافة المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير.

وتسببت الخسائر العالمية لتداعيات فيروس كورونا المستحدث، في تخفيض اسعار الفائدة بالبنوك وبمعدلات وصلت لما بين 0.25 و 0.75% علي مستوي بنوك الشرق الأوسط المركزية " الأردن، السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات" بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدالي الأمريكي بتقليص الفائدة بمتوسط 0.25% خلال الأيام القليلة الماضية.

وبالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، بدأ بنكا مصر والأهلي تقليص أسعار الفائدة على الشهادات المختلفة، ننشر من بينها أسعار الفائدة لتلك الشهادات منها:

في بنك مصر وصل سعر العائد علي شهادة القمة: بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات ويتم صرف عائدها شهريا بسعر فائدة نسبته 13%، والشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بقيمة 1000 جنيه لمدة 3 سنوات ويتم صرف العائد لها كل 3 أشهر بسعر فائدة 9.5%. بعد أن كانت 12.75%

أما الشهادة المتزايدة بفترة استحقاق 10 سنوات: لفئة الـ1000 جنيه ومضاعفاتها ويتم صرف العائد شهريا أو ربع و نصف سنوي أو سنوي، بعائد يتراوح بين 10.4% و11.4% بعد أن كانت تتراوح بين 13.4 و 14.4% وفقا لتوقيت سعر العائد، وكذلك شهادة الادخار ذات العائد الثابت: بفترة استحقاق تتراوح بين 5 و 7 سنوات لفئة الـ1000 جنيه و750 جنيها، ومضاعفاتها بنسبة 8% بعد أن كانت 11%.

وشهادة الإختيار ذات العائد التراكمي لمدة 5 و 10 سنوات بفئة 621 جنيها لـ5 سنوات و 353 جنيها لـ 10 سنوات، على أن يتم صرف العائد المركب بعد نهاية مدة الشهادة بنسبة 7.5%. بعد أن كانت 10.5%

وقرر البنك الأهلي المصري تثبيت أسعار الفائدة بواقع 1% على الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 10% سنوي للعائد الشهري و10.25% سنويًا للعائد الربع سنوي، بتخفيض بلغ 3%

وكشف يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري التابع للحكومة، عن اجتماع لجنة الألكو في البنك خلال الأيام القليلة المقبلة، لمراجعة أسعار الفائدة علي كافة المنتجات المصرفية بـ الأهلي المصري تفعيلا لقرار البنك المركزي المصري الخاص بالتخفيض الاستثنائي لاسعار الفائدة بنسبة 3%.

أكد "أبو الفتوح" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أنه تم تعديل أسعار الفائدة علي الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير فور صدور قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 3%، موضحا أن تلك الشهادات مربوطة بالسعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري.

أشار " أبو الفتوح" الى أنه بالنسبة للأوعية الادخارية و الشهادات ذات العائد الثابت والبلاتينية من المقرر الابقاء علي أسعار الفائدة الخاصة بها حاليا لحين اجراء اجتماع لجنة الألكو لدراسة تحريك سعر الفائدة وفقا لما هو متبع داخل البنك الأهلي المصري.

وثمن اشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية استثناء بنسبة 3% علي هامش اجتماع لجنة السياسات النقدية.

قال " القاضي" في تصريحات له اليوم، إن القرار يستهدف تحفيز الشركات و المصانع الصغيرة والمتوسطة علي مواصلة العمل والانتاج وهو ما يعني دوران عجلة الاقتصاد القومي، من خلال رفع عبء سعر الفائدة عليهم بالتزامن مع تداعيات الاقتصاد العالمي حاليا.

أكد " القاضي" أن القرار يساعد ايضا علي تحفيز البورصة بعد الانخفاض الحاصل منذ الازمة العالمية و مؤكدا أنه سيؤثر نوعا ما علي اصحاب الودائع ولكن سيقابل هذا خفض او ثبات الاسعار نتيجة خفض سعر الاقراض.

أشار " القاضي" إلي أن القرار يسهم في كبح جماح التضخم إذ وصل لمعدلات منخفضة حاليا اضافة لتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، علي الرغم من أن أدوات الدين المصرية من سندات وأذون الخزانة مازالت جاذبة للاستثمار الأجنبي لوجود فارق في العائد و بين العملات الأجنبية .