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أخبار البلد

الوزراء يقر إضافة مادتين جديدتين لـ معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:47 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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صدى البلد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 645 لسنة 2020 نصت مادته الأولى على اضافة للباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مادتان جديدتان برقمى 248 مكررا 113-248 مكررا 114 تحت عنوان معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بنى سويف .


وأوضحت المادة الأولى من القرار أن نصهما كالآتي: "معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بنى سويف  مادة 248 مكررا 113 أن يمنح مجلس جامعة بنى سويف بناء على طلب مجلس معهد دراسات علوم المسنين دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية للمعهد .
فيما أفادت المادة 248 مكررا 114 أنه يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمى أخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة بعد ذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.


جاء ذلك وفقا لما نشر فى الجريدة الرسمية .
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