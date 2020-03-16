AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ننشر إجراءات الكنيسة الكاثوليكية بمصر في مواجهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
كتب – سامح سلام
أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بيانًا عن الإيبارشية البطريركية موجهًا إلى الآباء الكهنة مسئولي الأنشطة الرسولية وكل المنتمين لها لتفعيل توصية السينودس البطريركي الصادر في 13 مارس الجاري.


وقال بيان الكنيسة الكاثوليكية إنه منذ أشهر ونحن في جو متزايد من القلق على الصحة وعلى الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا"، وأنه نستطيع مواجهة هذا التحدي بالتضامن معا من خلال العناية بالجسد دون إهمال الروح.


وأضاف البيان في وقت الصوم هذا، ونحن في طريقنا إلى عيد القيامة، دعونا لا ننسى أن يسوع المسيح يقترب منا، دعونا نواصل الصلاة والتضامن والوقاية، كما نسأل نعمة السلام الداخلي.


وتابع "لذا في شركة كاملة مع صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، اجتمعنا نحن المجلس الرعوي الايبارشي مع الأباء الكهنة وبرئاسة الأنبا باخوم، وقررنا ضرورة تفعيل الآتي حتى نهاية مارس 2020، وهو أن الآباء الكهنة والمطران النائب على أتم الاستعداد لحمل المناولة للمرضى وكبار السن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والكنائس مفتوحة لاستقبال الأفراد للصلوات الفردية والاعترافات أو زيارة القربان، مع استمرار القداسات بمواعيدها".


وأكد البيان تعليق كافة الأنشطة والاجتماعات الأسبوعية والنهضات الفصحية والمؤتمرات والافتقاد بالمنازل والرحلات والحضانات ومراكز التأهيل والقاعات.


 وأضاف أنه سيتم تنظيم الجلوس في الكنيسة على أن يتم ترك مسافة جيدة بين كل شخص والآخر وفتح الشبابيك لضمان التهوية مع تقليل عدد المقاعد الجماعية وكذلك توزيع كراسي الخورس على جانبي الهيكل.


ونوه بأنه سيتم طباعة وتعليق لافتات إرشادية وقائية، مع عدم لمس الأيقونات أثناء الصلاة وعدم تقبيل يد الكاهن او الصليب، مع اقتصار المعموديات وصلاة الجناز على الأسرة، وتعقيم الكنيسة بعد كل قداس وتوفير مطهرات على أبواب الكنيسة، وعدم التجمع بالفناء الخاص بالكنيسة، وتوفير غطاء ميكروفونات خاصة بالشمامسة وتعقيمها بعد كل قداس، واستخدام الايشاربات الشخصية أثناء التناول. 


 وأشار البيان إلى إغلاق البوفية الخاص بالكنائس والمخصص لخدمة الرعية مع البقاء في المنزل في حالة اى مرض، وأن نستبدل القبلة المقدسة بانحناء الرأس.


 وأكد البيان أن المجلس سيعود إلى الاجتماع في الثلاثاء 21 مارس الجاري لإعادة النظر في الوضع والتطورات، وفي الختام نوصى أن تكون هذه الفترة لتعميق الإيمان داخل الأسر وتفعيل الصلوات المنزلية بطريقة فاعلة ونصلى لكي يحمي الرب بلدنا الحبيب مصر وكل العالم بشفاعة أمنا العذراء مريم والقديس مرقس الإنجيلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون

غدا.. البابا تواضروس الثاني يستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بكاتدرائية العباسية

الأنبا باخوم يشارك في احتفال تقديم راهبات الراعي الصالح لنذورهن الدائمة .. صور

الأنبا إبراهيم اسحق يترأس الاجتماع الدوري لسينودس الكاثوليك

الكنيسة الكاثوليكية تخصص يوما للصلاة من أجل مرضى كورونا

الكنيسة الكاثوليكية توصى بعدم إقامة الاحتفالات والرحلات للوقاية من كورونا

ترشيحاتنا

ممثلة روسية مصابة بكورونا تعرض مكافأة حميمية لمنقذها

فيديوجراف.. احذر استخدام الديتول لمواجهة كورونا

بسبب كورونا.. 7 قرارات عاجلة من محافظ القاهرة.. تعرف عليها

بـ الكمامة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة عصرية.. شاهد

عاجل.. منظمة الصحة: على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا

السيسي يوجه باستكمال إنشاء كافة الخدمات على جميع الطرق والمحاور الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور