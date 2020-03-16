ننشر إجراءات الكنيسة الكاثوليكية بمصر في مواجهة كورونا

أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بيانًا عن الإيبارشية البطريركية موجهًا إلى الآباء الكهنة مسئولي الأنشطة الرسولية وكل المنتمين لها لتفعيل توصية السينودس البطريركي الصادر في 13 مارس الجاري.









وقال بيان الكنيسة الكاثوليكية إنه منذ أشهر ونحن في جو متزايد من القلق على الصحة وعلى الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا"، وأنه نستطيع مواجهة هذا التحدي بالتضامن معا من خلال العناية بالجسد دون إهمال الروح.









وأضاف البيان في وقت الصوم هذا، ونحن في طريقنا إلى عيد القيامة، دعونا لا ننسى أن يسوع المسيح يقترب منا، دعونا نواصل الصلاة والتضامن والوقاية، كما نسأل نعمة السلام الداخلي.









وتابع "لذا في شركة كاملة مع صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، اجتمعنا نحن المجلس الرعوي الايبارشي مع الأباء الكهنة وبرئاسة الأنبا باخوم، وقررنا ضرورة تفعيل الآتي حتى نهاية مارس 2020، وهو أن الآباء الكهنة والمطران النائب على أتم الاستعداد لحمل المناولة للمرضى وكبار السن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والكنائس مفتوحة لاستقبال الأفراد للصلوات الفردية والاعترافات أو زيارة القربان، مع استمرار القداسات بمواعيدها".









وأكد البيان تعليق كافة الأنشطة والاجتماعات الأسبوعية والنهضات الفصحية والمؤتمرات والافتقاد بالمنازل والرحلات والحضانات ومراكز التأهيل والقاعات.









وأضاف أنه سيتم تنظيم الجلوس في الكنيسة على أن يتم ترك مسافة جيدة بين كل شخص والآخر وفتح الشبابيك لضمان التهوية مع تقليل عدد المقاعد الجماعية وكذلك توزيع كراسي الخورس على جانبي الهيكل.









ونوه بأنه سيتم طباعة وتعليق لافتات إرشادية وقائية، مع عدم لمس الأيقونات أثناء الصلاة وعدم تقبيل يد الكاهن او الصليب، مع اقتصار المعموديات وصلاة الجناز على الأسرة، وتعقيم الكنيسة بعد كل قداس وتوفير مطهرات على أبواب الكنيسة، وعدم التجمع بالفناء الخاص بالكنيسة، وتوفير غطاء ميكروفونات خاصة بالشمامسة وتعقيمها بعد كل قداس، واستخدام الايشاربات الشخصية أثناء التناول.









وأشار البيان إلى إغلاق البوفية الخاص بالكنائس والمخصص لخدمة الرعية مع البقاء في المنزل في حالة اى مرض، وأن نستبدل القبلة المقدسة بانحناء الرأس.









وأكد البيان أن المجلس سيعود إلى الاجتماع في الثلاثاء 21 مارس الجاري لإعادة النظر في الوضع والتطورات، وفي الختام نوصى أن تكون هذه الفترة لتعميق الإيمان داخل الأسر وتفعيل الصلوات المنزلية بطريقة فاعلة ونصلى لكي يحمي الرب بلدنا الحبيب مصر وكل العالم بشفاعة أمنا العذراء مريم والقديس مرقس الإنجيلي.



