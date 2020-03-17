الوفد يحذر من الشائعات بسبب فيروس كورونا

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن الشائعات أخطر على الدولة المصرية من فيروس كورونا المستجد نفسه .





وأضاف قوطة، في بيان، اليوم الاثنين، أن أعداء الدولة المصرية سيستغلون الأحداث الحالية بشأن فيروس كورونا لمحاولة هدم الدولة بنشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة عن حقيقه الأوضاع الصحية بشأنه .





وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، خطورة مثل هذه الشائعات خاصة المتعلقة بالأوبئة على كافة الأوضاع في الدولة وخاصة الأوضاع الاقتصادية.





وتابع: "كان آخر هذه الشائعات ما تم نشره بشأن فرض الحكومة حظر تجول على المواطنين ما دفعهم إلى التكالب على المولات لشراء السلع الغذائية بشراسة حتى أصبحت شبه خالية بسبب الشراء بكميات كبيرة زائدة عن الحاجة".



