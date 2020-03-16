AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يبحث مع وفد الغرفة التجارية توافر السلع وضبط الأسعار

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:06 م
محافظ المنيا مع
محافظ المنيا مع وفد الغرفة التجارية
Advertisements
ايمن رياض

استقبل اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد من مجلس إدارة الغرفة التجارية، لبحث سبل التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الحالة العامة للأسواق خلال الفترة القادمة ومراقبة وضبط الأسعار، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لطمأنه المواطنين بتوافر احتياجاتهم من السلع.


حضر اللقاء أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأحمد حسن أبوالليل، والمهندس وائل على قطب.


بحث المحافظ مع وفد الغرفة التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتعلقة بتوفير السلع، وأكد على ضرورة توافر السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وإحكام الرقابة على الأسواق والتجار والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين.


أكد المحافظ، أن القرارات الصادرة لا تؤثر مطلقًا على قطاع التجارة الداخلية بالمحافظة الذي يسير بشكل طبيعي نظرًا لتوافر كافة السلع والخدمات بشكل كبير يلبي كافة متطلبات المواطنين خلال الفترة المقبلة.


وكان المحافظ قد قرر إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأعلن عن فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية وإبلاغها بأي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الأمراض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلع تموينية بأسعار مخفضة.. تعرف على عناوين السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد بالمحافظات

بسبب سوء الطقس.. الغرف التجارية يشكل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق

الغرف التجارية تتابع حالة الأسواق في كل المحافظات ثاني أيام الطقس السيئ

لتوفير السلع واستقرار السوق.. اتحاد الغرف التجارية يصدر تعليمات جديدة

لمواجهة فيروس كورونا.. إيقاف الأسواق الأسبوعية بجميع المراكز في المنيا

محافظ كفر الشيخ يشدد على مواجهة محتكري السلع .. صور

ترشيحاتنا

عاجل .. أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا تجري في أمريكا الآن

بيان عاجل للحكومة بشأن مجانية التحاليل اللازمة لفيروس كورونا

6 قطاعات ليست مستثناة من تخفيض العاملين فى الدولة بسبب كورونا.. مستندات

خلال أسبوعين .. 3 أعراض و 4 خطوات لـ الوقاية من كورونا

حقيقة احتجاز محمد حماقي في الحجر الصحي بسبب كورونا

عاجل.. منظمة الصحة: على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور