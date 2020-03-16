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فن

رامي جمال يحصد 16.6 مليون مشاهدة بـ سقف.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:29 م
رامي جمال - سقف
رامي جمال - سقف
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سعيد فراج
حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نجاحا كبيرا وصل إلى 16 مليونا و600 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري. 


أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات: مصطفي حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر:  توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبلة: احمد العيادي. 


من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ البوم أنا لوحدي للفنان رامي جمال عن موعد طرح الالبوم كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على  صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".


وقالت شركة "نجوم ريكورد" من خلال التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا علي "اليوتيوب".

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