حقيقة هجوم الجراد على مصر.. السيد القصير يرد

نفى السيد القصير وزير الزراعة، هجوم أسراب الجراد على مصر، قائلا:" هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة".





وأضاف السيد القصير في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لدينا 55 قاعدة لمكافحة الجراد على مستوى الجمهورية وفور انتشار تلك الإشاعة تم تشكيل فريق وذهب إلى مرسى مطروح للمعاينة الأمر ولم نشاهد الجراد الصحراوي على الإطلاق".





وتابع السيد القصير:" وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطهير كل المنشآت ذات الكثافات العالية ويتم فحص كل الحيوانات المستوردة والاليفة الواردة بصحبة الركاب ويتم حجرها 33 يوما للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا وا اي إصابة أخرى، وكل المنتجات ذات الأصل حيواني مثل الأعلاف يتم فحصها دوريا للتأكد من أنها غير مصابة بملوثات فيروس كورونا".





وأكمل السيد القصير:" المخزون الاستراتيجي من السلع متوفر ولا داعي للقلق"، مضيفا:" اننا في تواصل دائم مع الفلاح المصري لتقديم الدعم والنصح والإرشاد".



