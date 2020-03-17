وزير التعليم: 50 مليون دولار حجم الاستثمار السنوي لبنك المعرفة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وقت تعطيل الدراسة سيظهر آثار إنجازات قطاع التعليم في مجال التعليم عن بعد والبنية التحتية للقطاع والتي شهدت على مدار سنوات استثمارا عن كثب في عدة محاور.





وأضاف وزير التربية والتعليم في لقاء مع برنامج " القاهرة الان " والمذاع على شاشة العربية " الحدث " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أن البنية التكنولوجية في المدارس ستسهم كثيرًا في التعامل مع الازمة الراهنة.





وأشار إلى أن الوزارة عندما شرعت في بناء البنية التكنولوجية للتعليم؛ تعرضنا للتشكيك أننا لن نقوم بذلك ولكن الآن لدينا مدارس ثانوية تعج بنحو مليون و200 ألف طالب يحملون التابلت بالاضافة إلى تعميم إستخدام الانترنت في جميع أنحاء الجمهورية لهذا القطاع الذي يؤدي الامتحانات عبر الانترنت من قبل الكورونا، حيث تم تدريب الطلبة والعاملين لتفعيل منظومة التعليم الالكترونية عبر بناء محتوى رقمي محترم تمثل في بنك المعرفة الذي دشنه الرئيس بإعطائه الضوء الأخضر لنا منذ عام 2015 .





وكشف "شوقي" عن أن الوزارة الآن تستعد لوضع محتوى التعليم الأساسي على موقع محدد في بنك المعرفة الذي يمثل فارقة في مجال التعليم سيتم الانتهاء منها آخر الأسبوع الراهن، وكل وحدة في المنهج الدراسي ستكون على الموقع ولها ظهير مرجعي في بنك المعرفة لمزيد من المعلومات لزيادة التفكير والإبداع.





وأشار إلى أن بنك المعرفة ليس موقع عادي حيث ان المحتوي ياتي من أكبر مؤسسات النشر في العالم فالمحتوى ليس من افراد ولكن من مؤسسات بما يعكس المصداقية والدقة المعلوماتية وكان مطبق فقط في التعليم العالي وفرناه الان لقطاع كبير من التعليم الدراسي مشيرًا أن الدوريات العلمية التي يتحويها بنك المعرفة معروفة وعالمية وكانت تقوم على الاشتراك بمبلغ 30 دولار لكل بحث وليس الدورية كاملة نحن كدولة تكفلنا بهذه التكاليف ووفرناها لكافة الناس مشيرًا أن حجم الاستثمارات في هذا البنك تبلغ 50 مليون دولار سنويًا .





ولفت إلى أن بنك المعرفة يخاطب كافة شرائح التعليم الأساسي من "كي جي 1" وكل محتوى يخاطب سن معين مشيرًا أن عدد المستفيدين من المعلومات في بنك المعرفة لازال ققليلًا لكن مع الوعي وشيوع الثقافة ستزيد الاقبال بما يتضمنه البنك من محتوى تفاعلي كظهير رئيسي لكل درس في كتاب من أولى إبتدائي حتى الثانوية العامة وهي مناهج مستقاة من مؤسسات كبرى بداية من النهضة وحتى المؤسسات الامريكية الدولية حيث أن المناهج الامريكية مترجمة للعربية إما مقروة ومسموعة حسب السن بالنسبة للدارس ..





واكمل الوزير أن الوزارة لاتأتي بمناهج أجنبية جاهزة مدفوعة الثمن وإنما يتم تمصيرها مع الشركات الاجنبية وزتفصيلها للتعليم المصري إتساقًا مع الحاجة في المجتمع .





ونوه إلى أن ازمة كورونا والتي نجم عنها تعطيل الدراسة لاسبوعين فرصة رئيسية لزيادة الإقبال على بنك المعرفة الذي يمثل مرجعًا رئيسيا للطلاب وأولياء الأمور الذين يساعدون أبنائهم .