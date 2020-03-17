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رياضة

صلاح محسن يكشف سر رحيله عن الأهلي وحقيقة خلافه مع فايلر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:00 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
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ياسمين تيسير
كشف صلاح محسن نجم فريق الأهلي المعار لـ سموحة عن سر رحيله عن المارد الأحمر خلال الفترة الماضية وحقيقة خلافه مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأكد صلاح محسن في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن فايلر رفض تماما فكره رحيله و حاول اقناعه بالبقاء في الفريق تماما مثل مجلس إدارة الأهلي


وأضاف صلاح محسن أن صمم على الرحيل عن الاهلي من أجل المشاركه بشكل اساسي مع فريق سموحة وتطوير مستواه من أجل الانضمام للمنتخب الاول 

وأكمل صلاح محسن أنه شارك مع المنتخب الاوليمبي في أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما في مركز مختلف عن مركزه الأساسي.
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