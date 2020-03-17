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أخبار العالم

هروب جماعي من سجن بالبرازيل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام عن هروب 1350 سجينا من إحد سجون مدينة ساوباولو البرازيلية. 

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أعلن إيقاف النشاط الكروي، بداية من الاثنين حتى إشعار آخر، بسبب تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الاتحاد أنه قرر إيقاف كأس ودوريي الدرجتين الأولى والثانية للسيدات، وبطولتين للناشئين، حتى إشعار آخر، ولن ينطلق الدوري البرازيلي، من الدرجة الأولى إلى الرابعة، إلا في مايو المقبل.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي روجيريو كابوكلو في البيان: "نعرف ونقبل المسؤولية التي يتحملها عالم كرة القدم في مكافحة انتشار فيروس كورونا في البرازيل".

وأضاف: "اتحاد الكرة، سيبقى على اتصال دائم مع وزارة الصحة، وسنتعاون معا لمساعدة البلاد والرياضة، للتغلب على التحدي الذي يمثله الوباء".
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