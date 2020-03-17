حكة الأنف هل هي حساسية إنفلونزا أم فيروس كورونا؟

انتشر خلال الأيام الماضية حالة من الذعر لدى شعوب العالم ،من فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميا، يتراود على ألسنة العديد من الأشخاص الخوف حكة الأنف هل هي حساسية عادية أو أنفلونزا عادية أم فيروس كورونا





مع انتشار الفيروس التاجي ، يأتي مرض آخر: و هو القلق حول كل عرض ،هل يشعر أنفك بالحكة لأنك تحاول ألا تلمس وجهك ، لأنك أصبت بالإنفلونزا - أم أنها ، ربما ، الفيروس التاجي؟





وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية ، جيتي إيميجزي ،أن أعراض الحساسية الموسمية تختلف عن تلك التي تسببها الالتهابات الفيروسية مثل الأنفلونزا أو الفيروس التاجي ،و أنه مع اقتراب فصل الربيع ، قد تسبب الحساسية أعراضًا قد تجعل من الصعب تحديد ما يحاول جسمك محاربته. يساعد الدكتور أميش أدالجا ، أخصائي الأمراض المعدية في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي ، على تفسير الفروق الدقيقة بين علامات الحساسية أو العدوى بالإنفلونزا أو الفيروس التاجي.





ما هي الأعراض :





أولًا ، خذ بعين الاعتبار الوقت من السنة ، تميل الحساسية والأنفلونزا إلى أن تكون موسمية ، إذا كان لديك سيلان الأنف في الربيع وهذا يحدث كل عام ، فإن الحساسية هي المحتملة ، إذا كان الشتاء والانفلونزا محتدمة في مجتمعك ، فهذا هو التفسير المحتمل ، الأنفلونزا أكثر انتشارًا بكثير من الفيروس التاجي.





ولكن الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا في الطقس الحار - في مكان ينتقل فيه فيروس كورونا ؟ ربما ليس الانفلونزا.









ضع في اعتبارك أيضًا مكان ظهور الأعراض لأول مرة. قال د. أدالجا: "عادة ما تظهر أعراض الحساسية الموسمية على أنفك عينيك".





من ناحية أخرى ، من المرجح أن تؤثر الأنفلونزا الموسمية على جسمك بالكامل ، كما هو الحال مع العديد من فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى بما في ذلك فيروسات التاجية. لذلك إذا كنت تعاني من الحمى أو الصداع أو آلام العضلات ، ففكر في الأنفلونزا أو فيروسات التاجية.









قال الدكتور أدالجا: "هناك شعور بالضيق العام المرتبط بالعدوى الفيروسية". باستثناء الموسمية ، قد يكون من الصعب التمييز بين الاثنين.





قال الدكتور Adalja "لسوء الحظ ، لا توجد طريقة موثوقة للتمييز بين الأعراض المبكرة للأنفلونزا والفيروس التاجي". "إن الطريقة الوحيدة للتمييز بين الاثنين إكلينيكيًا هي من خلال اختبار تشخيصي."

وفقًا لتقارير من حوالي 56000 حالة مؤكدة مختبريًا في الصين ، يعاني الأشخاص المصابون بالفيروس التاجي من أعراض مثل السعال الجاف وضيق التنفس والتهاب الحلق ، بالإضافة إلى الحمى والأوجاع.





قد يعاني حوالي 5 في المائة من المرضى أيضًا من الغثيان أو القيء ، في حين يصاب حوالي 4 في المائة بالإسهال. الباحثون ليسوا متأكدين من سبب ظهور بعض الأشخاص لأمراض الجهاز الهضمي مع عدوى فيروسات التاجية.





قال د. أدالجا: "لكن هذا ليس شيئًا تراه عادةً مع الإنفلونزا عند البالغين" ، يمكن أن تؤدي عدوى فيروسات التاجية الحادة إلى آفات في الرئة والالتهاب الرئوي. لكن الغالبية العظمى من المصابين يصابون فقط بحالات خفيفة تشبه الأنفلونزا في كثير من الأحيان.





يمكن أن يعطي تاريخك الشخصي للأطباء أدلة على ما يحدث. إذا سافرت إلى منطقة بها مجموعات كبيرة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي ، أو كنت على اتصال مع شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس لاحقًا ، فقد تكون مصابًا به أيضًا.





قال الدكتور Adalja إن الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية يجب أن يعملوا مع هذه الاحتمالات لأن الاختبارات لا تزال متاحة فقط بكميات محدودة في الولايات المتحدة.









انتبه جيدًا لما إذا كانت أعراضك تزداد سوءًا بمرور الوقت. لا يزال الانزعاج بسبب الحساسية ثابتًا حتى تعالجه أو تزول مسببات الحساسية. تميل أعراض الأنفلونزا إلى الشفاء في غضون أسبوع تقريبًا.





من ناحية أخرى ، يبدو أن الفيروس التاجي الجديد يسبب أعراضًا أكثر حدة من متوسط ​​الإنفلونزا الموسمية ويبدو أن معدل الوفيات أعلى ، على الرغم من أن الأرقام غير مؤكدة بعض الشيء.





إذا كنت مسنًا أو لديك حالات صحية أخرى ، مثل أمراض القلب أو داء السكري من النوع 2 أو نقص المناعة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية وأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد إذا كنت مصابًا بالفيروس التاجي.





تشير التقديرات المبكرة من الصين إلى أن متوسط ​​معدل الوفيات بين مرضى فيروس كورونا يبلغ حوالي 2 في المائة ، ولكن هذا الرقم يرتفع إلى 8 في المائة لدى الأشخاص الذين يبلغون 70 عامًا أو أكثر ، وحوالي 15 في المائة في الأشخاص الذين يبلغون 80 عامًا أو أكثر.





لكن لا أحد متأكد من عدد الحالات التي تكون خفيفة جدًا أو بدون أعراض.





النصائح العامة للأشخاص الذين يمرضون بأعراض متشابهة للغاية سوا بالأنفلونزا أو الفيروس التاجي :





الراحة وشرب الكثير من السوائل :





الحالات الخفيفة من الأنفلونزا تختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة. على الرغم من أن عدوى الفيروس التاجي تميل إلى البقاء لفترة أطول قليلًا ، إلا أن معظم الأشخاص الذين يعانون من حالات خفيفة يتحسنون في غضون أسبوعين تقريبًا ، على حد قول الدكتور أدالجا.





قد يستغرق حل الحالات الشديدة من ثلاثة إلى ستة أسابيع. يمكن للأطباء فقط تقديم رعاية داعمة ، وتزويد المرضى بالسوائل الوريدية ، والأدوية للحفاظ على الحمى أو الأكسجين للمساعدة في التنفس.





لا توجد علاجات معتمدة لعدوى فيروسات التاجية ، على الرغم من أن بعض التجارب السريرية جارية لاختبار العقاقير المضادة للفيروسات مثل ريميسيديفير.





الأمر متروك لك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة بالفيروس التاجي ، وتقييم سجلك الطبي والسفر. ولكنك لست بحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب مقابل كل حنجرة أو خدش.





قال د. أدالجا: "يجب أن تذهب إلى الطبيب من أجل شيء يثير القلق ، حتى قبل أن تسمع عن الفيروس التاجي".



