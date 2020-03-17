AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يتفوق على ساندرز في الانتخابات التمهيدية بولاية واشنطن

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:40 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، المؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في ولاية واشنطن، متفوقا على المرشح الآخر بيرني ساندرز. 

وظهر مرشحا الرئاسة الأمريكية المحتملان للحزب الديمقراطي، جو بايدن، وبيرني ساندرز في مناظرة على الهواء، دون حضور جماهيري؛ بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وكان الاستوديو الذي شهد هذه المناظرة الرئاسية فارغا من الوجود الجماهيري، وسط حالة الهلع من تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ودعا بيرني ساندرز، إلى تغيير القوانين الخاصة بالرعاية الصحية، مؤكدا أن فيروس كورونا المستجد أثبت عدم وجود قوانين قوية للرعاية الصحية في الولايات المتحدة. 

كما تعهد جو بايدن، باختيار نائب للرئيس "سيدة" في حالة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل الآمال معقودة عليه.. أقوى خصم لترامب هل يكتب فصل نهايته 2020

انطلاق الانتخابات التمهيدية الأمريكية واستنفار بالحزب الديمقراطي

ترامب يهنئ ساندرز بولاية نيفادا: مبروك أيها المجنون

منافس ترامب في الانتخابات الأمريكية يعلق على القضية الفلسطينية

ضحى بـ20 مليون دولار وخسر .. ملياردير يتراجع أمام ترامب لهذا السبب

الكويت تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا.. مصر تكتشف حالة ايجابية جديدة بالفيروس.. واشنطن تعلن عن وفاة ثانية.. وانخفاض حاد في عدد الإصابات بالصين.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

ترشيحاتنا

أهم الأخبار .. حجر صحي لـ 300 أسرة بالدقهلية .. تخفيض عدد العاملين بالحكومة .. وأمطار وطقس شديد البرودة غدا

فيروس كورونا.. حقيقة إصابة محمد حماقى وعادل إمام ودخول فنان كويتي الحجر الصحي

اتكلم مع الحرامي وساب المحضر.. كيف تصرف فريد شوقي عندما تعرضت فيلته للسرقة.. فيديو

بسبب كورونا.. مفاجآة مدوية حول إمكانية عودة الدورى المصري

الإمارات تدعو مواطنيها بالخارج للعودة إلى البلاد

مفاجأة صادمة.. فيروس كورونا أعدته هذه الدولة في 2015

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور

ملفتة وفورمال .. شاهد إطلالة ريم مصطفى فى أحدث جلسة تصوير

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير