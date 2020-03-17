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أخبار العالم

قرار جديد من السجون السعودية بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
قررت المديرية العامة للسجون السعودية، تأجيل جميع الزيارات إلى الإصلاحيات حتى إشعار آخر بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وقال مدير العلاقات العامة بالمديرية الدكتور بندر الخرمي، إن التأجيل جاء كإجراء احتزاري لحماية المساجين وحماية ذويهم من فيروس كورونا. 

وأضاف وفق صحيفة اليوم السعودية أنه تم وضع وسائل بديلة للتواصل، مع المديرية عبر الهاتف أو إلكترونيا. 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من بينهم مواطن مصري.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سجلت الوزارة 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وشددت في بيانها على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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