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مرأة

في هذه الحالات يجب ارتداء كمامة وقفزات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
من أكبر الأخطاء الشائعة هذه الأيام هو لبس الكمامات والقُفزات للناس العامة. 

ويعتبر الكمامات والقُفزات للناس العامة تعتبر أكبر مصدر للعدوى سواء من فيروس كورونا أو غيره من الميكروبات وفقا للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالميةWHO أفضل طريقة لتجنب العدوى هو غسل اليدين المستمر عند ملامسة أي شخص أو سطح والابتعاد قدر الإمكان عن الاختلاط والتجمعات.

متى يجب استعمال الكمامة إذا كنت بصحة جيدة، فليس عليك أن ترتدي كمامة إلا إذا كنت تسهر على رعاية شخص تُشتبه إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد. ضع كمامة إذا كنت تعاني السعال أو العطس. لا تكون الكمامات فعالة إلا إذا اقترنت بالمداومة على تنظيف اليدين إما بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون. 

إذا كنت تضع كمامة، فيجب أن تتعلم الطريقة الصحيحة لارتدائها والتخلص منها.كيفية ارتداء القناع واستعماله ونزعه والتخلص منها غسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساسًا، أو اغسلهما بالصابون والماء قبل ارتداء القناع غط فمك وأنفك بالقناع وتأكد من عدم وجود فجوات تتخلل وجهك والقناع تجنب لمس القناع أثناء استعماله؛ وإن لمسته، فاغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساسًا، أو اغسلهما بالصابون والماء استبدل القناع بآخر جديد بمجرد تعرضه للبلل، ولا تعيد استعمال الأقنعة المعدة لاستعمالها لمرة واحدة.

 نزع القناع: احرص على نزع القناع من الخلف (ولا تلمس مقدمته)؛ وتخلص منه فورًا برميه في حاوية مغلقة؛ واغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساسًا، أو اغسلهما بالصابون والماء. 

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