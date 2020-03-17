AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاده ..تعرف على عمر أحمد فهمي الحقيقي وقصة بدايته مع الهضبة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:30 ص
أحمد فهمي
أحمد فهمي
Advertisements
شيرى نبيل
يحتفل اليوم أحمد فهمي بعيد ميلاده الـ 42  فهو من مواليد 17 مارس 1978 ممثل ومغني ، بدأ حياته الفنية كعازف لالة الكمان في فرقة عمرو دياب ثم مطربا في فرقة واما معتمدا على موهبته الغنائية ودراسته في الكونسرفتوار. 

وأصدر  أحمد فهمي معهم عدة ألبومات، هى: (يا ليل، ياغالي عليا، رايحة جاية، كان ياما كان)، وأصدر الألبوم المنفرد (جيت في بالي) باﻹضافة إلى العديد من الأغاني المنفردة، أما بالنسبة للتمثيل، فقد شارك في أول فيلم له (خليج نعمة) في عام 2007، واستمر بالتمثيل في أفلام (بدون رقابة، جدو حبيبي، مصور قتيل)، ومسلسلات (خطوط حمراء، سر علني، الداعية).

وفي بداية عام 2013 قام  أحمد فهمي بتقديم برنامج أراب آيدل وشاركته التقديم المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال على قناة إم بي سي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلادها.. سر عدم حضور إيناس مكي جنازة والدها .. وظهورها المفاجئ بعد غياب طويل

في ذكرى ميلاد نجيب الريحاني.. تعرف على عدد زيجاته واسمه الحقيقي

فى عيد ميلاد نسرين إمام.. تعرف على عمرها الحقيقي وسر توقفها عن التمثيل

عائلة باتشان.. قصة أسرة هندية غيرت مستقبل الفن في الهند لـ بوليوود بميلادها الجديد

أساتذة بيت العود العربى في حفل غنائي ببيت الهراوى..السبت

محمد الموجي.. قصة ملحن فشل في الغناء وأصبح أبرز مُجددي الموسيقى

ترشيحاتنا

شفاء مع آثار مدمرة.. كورونا يهدد المتعافين من الرجال

يخرب البيوت ويسبب الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجات من فعل شائع تقع فيه الكثيرات

الصحة العالمية تكشف عن كارثة في أعداد ضحايا كورونا بإيران

وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب.. ويكشف آخر تطورات التعليم عن بعد..شاهد

النائب العام الإسرائيلي يوجه كلمة لمواطني تل أبيب بعد تفشي كورونا

هالة زايد: 300 أسرة داخل الحجر الصحي.. وإجراءات مشددة في 3 محافظات.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف إصابة طفل بريطاني بـ كورونا خلال عطلة عائلية.. تفاصيل

بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا.. مسافر يتسبب في تأخر طائرة 8 ساعات

شوارع ومواصلات خالية من الناس في بريطانيا بسبب كورونا