في عيد ميلاده ..تعرف على عمر أحمد فهمي الحقيقي وقصة بدايته مع الهضبة

يحتفل اليوم أحمد فهمي بعيد ميلاده الـ 42 فهو من مواليد 17 مارس 1978 ممثل ومغني ، بدأ حياته الفنية كعازف لالة الكمان في فرقة عمرو دياب ثم مطربا في فرقة واما معتمدا على موهبته الغنائية ودراسته في الكونسرفتوار.





وأصدر أحمد فهمي معهم عدة ألبومات، هى: (يا ليل، ياغالي عليا، رايحة جاية، كان ياما كان)، وأصدر الألبوم المنفرد (جيت في بالي) باﻹضافة إلى العديد من الأغاني المنفردة، أما بالنسبة للتمثيل، فقد شارك في أول فيلم له (خليج نعمة) في عام 2007، واستمر بالتمثيل في أفلام (بدون رقابة، جدو حبيبي، مصور قتيل)، ومسلسلات (خطوط حمراء، سر علني، الداعية).



