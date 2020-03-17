همسح بأهلك الأرض..ريهام سعيد تسب متابعة لها على الإنستجرام

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة :" جزء من كتاب لسيليفيا براون "نهاية الأيام توقعات عن نهاية العالم ".

وعلقت إحدى متابعى ريهام سعيد على المنشور قائلة: "والنبى نقطينا بسكاتك لترد الأخيرة قائلة "طب تعرفى تغورى من هنا قبل ما يتمسح بأهلك الأرض ؟".

أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام سعيد

لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد

، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "الحياة"‎.

وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد

من التهم المنسوبة إليها ‏فى قضية "إهانة السمنة"، وقد شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.









جدير بالذكر