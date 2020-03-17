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رياضة

شوبير يكشف تفاصيل خناقة رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:09 ص
رمضان صبحي وبادجي
رمضان صبحي وبادجي
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محمد السعيد
كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مشادة رمضان صبحي نجم النادي الأهلي مع زميلي أليو بادجي، في مران الفريق، أمس الاثنين.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:" الأزمة بدأت بسبب عدم تمرير رمضان صبحي وبادجي الكرة لبعضهما، خلال مران الفريق".

وأضاف شوبير:" الثنائي دخلا في مشادة عنيفة بالألفاظ، ولكن دون تشابك بالأيدي".

وتابع شوبير:" شريف إكرامي نجح في تهدئة رمضان صبحي عبر مشادته مع بادجي، ونجح في تهدئة الطرفين، كما طالب فايلر كلا من رمضان وبادجي بإنهاء الأزمة".

وأختتم شوبير:" الأزمة جاءت بسبب الحماس الزائد من الثنائي، حيث يسعى رمضان صبحي لاستعادة مستواه بعد غياب لفترة طويلة، بسبب الإصابة، كما يسعى بادجي لإثبات نفسه، لحجز مكان أساسي في تشكيلة الأهلي.
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