شوبير يكشف تفاصيل خناقة رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مشادة رمضان صبحي نجم النادي الأهلي مع زميلي أليو بادجي، في مران الفريق، أمس الاثنين.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية:" الأزمة بدأت بسبب عدم تمرير رمضان صبحي وبادجي الكرة لبعضهما، خلال مران الفريق".
وأضاف شوبير:" الثنائي دخلا في مشادة عنيفة بالألفاظ، ولكن دون تشابك بالأيدي".
وتابع شوبير:" شريف إكرامي نجح في تهدئة رمضان صبحي عبر مشادته مع بادجي، ونجح في تهدئة الطرفين، كما طالب فايلر كلا من رمضان وبادجي بإنهاء الأزمة".
وأختتم شوبير:" الأزمة جاءت بسبب الحماس الزائد من الثنائي، حيث يسعى رمضان صبحي لاستعادة مستواه بعد غياب لفترة طويلة، بسبب الإصابة، كما يسعى بادجي لإثبات نفسه، لحجز مكان أساسي في تشكيلة الأهلي.