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رياضة

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:11 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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عمرو الحلوانى

بدأت لجنة التظلمات فى اتحاد كرة القدم بقيادة المستشار عادل الشوربجي بحث تظلم الاهلى والزمالك بشأن العقوبات الموقعة عليهما بشأن مباراة السوبر التى أقيمت بينهما الشهر الماضي فى الإمارات وفاز بها الزمالك.

وكانت لجنة الانضباط بالجبلاية قد قررت إيقاف محمود كهربا نجم الأهلى حتى نهاية الموسم بجانب إيقاف كلا من جونيور أجاي وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي مباراتين ، بجانب إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك لنهاية الموسم وإيقاف محمود شيكابالا 8 مباريات وإيقاف عبدالله جمعة 3 مباريات على خلفية ما حدث بين اللاعبين عقب نهاية مباراة السوبر المصري .
وتقدم الأهلى والزمالك بتظلم رسمى إلى اتحاد الكرة وهو ما أدى إلى توجيه الملف بالكامل إلى لجنة التظلمات للفصل فيه .

وتدرس لجنة التظلمات استدعاء عدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمود كهربا الصادر قرار ضده بالإيقاف لنهاية الموسم لتحقيق معهم فى ما شهدته مباراة السوبر قبل صدور القرار النهائى والذى سيكون ملزم لجميع الأطراف.

ومن المقرر أن تحدد لجنة التظلمات موعدا جديدا خلال الأيام القليلة المقبلة لاستدعاء عدد من لاعبي الأهلى والزمالك لتحقيق معهم.



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