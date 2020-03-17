إنفانتينو يطالب الاتحادات الوطنية بـ إظهار قوتها لمحاربة كورونا

أرسل السويسري جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" رسالة إلى جميع الاتحادات الوطنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافة فيروس كورونا المستجد.



وناشد أنفانتينو خلال خطابه الذي أرسله إلى الاتحادات الوطنية، بضرورة اتباع التوصيات لعرقلة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى دور كرة القدم في حماية كل المرتبطين باللعبة.





وأكد أنفانتينو، أن الفيفا سيتسخدم جميع قنواته على وسائل التواصل الإجتماعي للمساعدة في نشر نصائح منظمة الصحة العالمية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.





كما طالب أنفانتيو الاتحادات الوطنية، بإظهار قوتها لحماية الجماهير واللاعبين المدربيين وكل شخص على صلة بكرة القدم، لتجب انتشار عدوى فيروس كورونا.





يذكر أن فيروس كورونا، تسبب مؤخرا في تجميد الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.



