AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القابضة للكهرباء: تقسيم أيام العمل بين العاملين تنفيذا لقرار الحكومة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:02 م
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بتنظيم حصول العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة تضمن منح العاملين المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض الكبد والقلب والاورام إجازة استثنائية لمدة أسبوعين، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين والموظفين بالدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما يتم أيضا منح السيدات الحوامل أو التى تراعى طفلا أو أكثر لمن يقل سنة عن 12 عام.

وعلى مستوى العالمين عدا شاغلى الوظائف القيادية تقرر الآتى:
فيما يخص الشركة القابضة لكهرباء مصر
يستثنى من ذلك العاملين بنظام الورادى حيث يتم تقسيم العمل على باقى العاملين بالتناوب أسبوعيا وبما لا يخل بنظام العمل والتشغيل وبرامج الصيانة المخططة أو العاجلة أو الطارئة وبما لا يتأثر على معدلات سير العمل وانتظامه.

فيما يخص شركات التوزيع
فيما عدا العاملين بنظام الورادى والمحصلين والكشافين يتم تقسيم العمل بالتناوب أسبوعيا على باقى العاملين وبما لا يخل بنظام العمل، وكذلك عدم الإخلال بنظام التشغيل وبرامج الصيانة والخطط العاجلة أو الطارئة 

وفى جميع الحالات سالفة الذكر تكون الاجازات الاستثنائية الممنوحة للعاملين مدفوعة الأجر ولا تحسب من الإجازات المقررة قانونا أو تؤثر على اى مستحقات من الموظف ماليا على أن يسرى القرارات اعتبارا من الاربعاء الموافق ١٨ مارس وحتى ٣١ مارس الجارى وصدور تعليمات أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شارك بإبداعك.. الكهرباء تطلق مسابقة فى الشعر والقصة القصيرة

القوى العاملة: اتفاقية عمل تحقق مزايا لـ 1250 عاملا برفع الحوافز الشهرية

ننشر كلمة رئيس الوزراء خلال توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية

لإنهاء مديونيات متراكمة منذ أكثر من 30 عاما.. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لفض التشابكات بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال

بعد تعطيل الدراسة أسبوعين .. قرارات مهمة من جامعة أسيوط بشأن العاملين

بعد قرار تعطيل الدراسة أسبوعين.. تعرف على خطة العمل داخل جامعة بنها

ترشيحاتنا

الوضع تحت السيطرة.. بوتين: روسيا تنتج لقاحا لـ كورونا .. تفاصيل

خد حذرك وتعرف على أماكن فرص سقوط الأمطار اليوم وغدًا.. فيديو

سعر الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 17-3-2020

لو زورت الدقهلية والمنيا ودمياط.. ماذا ستفعل لمواجهة كورونا

متى يتوقف كابوس كورونا؟ علماء يقدمون إجابات مذهلة

أخبار التوك شو.. طبيب مصري يكشف علاجا لفيروس كورونا.. والدقهلية: لسنا بؤرة لانتشار الفيروس.. الصين تعتمد أول لقاح في تجارب سريرية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره أكثر من مليار جنيه.. انقلاب يخت فاخر خاص بأمير سعودي

تخفيضات جديدة لسيارات ام جي mg في مصر.. صور

في ظل أزمة كورونا.. احتياطات مشددة لمنع سرقة ورق التواليت.. شاهد