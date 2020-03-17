القابضة للكهرباء: تقسيم أيام العمل بين العاملين تنفيذا لقرار الحكومة

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بتنظيم حصول العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة تضمن منح العاملين المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض الكبد والقلب والاورام إجازة استثنائية لمدة أسبوعين، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين والموظفين بالدولة لمواجهة فيروس كورونا.





كما يتم أيضا منح السيدات الحوامل أو التى تراعى طفلا أو أكثر لمن يقل سنة عن 12 عام.





وعلى مستوى العالمين عدا شاغلى الوظائف القيادية تقرر الآتى:

فيما يخص الشركة القابضة لكهرباء مصر



يستثنى من ذلك العاملين بنظام الورادى حيث يتم تقسيم العمل على باقى العاملين بالتناوب أسبوعيا وبما لا يخل بنظام العمل والتشغيل وبرامج الصيانة المخططة أو العاجلة أو الطارئة وبما لا يتأثر على معدلات سير العمل وانتظامه.





فيما يخص شركات التوزيع

فيما عدا العاملين بنظام الورادى والمحصلين والكشافين يتم تقسيم العمل بالتناوب أسبوعيا على باقى العاملين وبما لا يخل بنظام العمل، وكذلك عدم الإخلال بنظام التشغيل وبرامج الصيانة والخطط العاجلة أو الطارئة



