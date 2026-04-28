مصر والسعودية تتفقان على تعزيز حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية في الإعلام
محمد عبد اللطيف:الدولة تتجه نحو إحداث تحول جوهري في منظومة التعليم
مأساة ليلة فرح| طلقات ابتهاج تنهي حياة شاب بالشرقية.. وشهود عيان: أراد المجاملة انتهت حياته
الجويلي: الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والقاهرة الجديدة ويخدم 2 مليون راكب يوميًا
بدعاء واحد.. احفظ لسانك من الغيبة والنميمة .. دار الإفتاء توضح
الرئيس السيسي ورئيسة وزراء اليابان يؤكدان توافق الرؤى بشأن ضرورة التسوية السلمية للأزمات
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مصرع عنصرين شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب106 ملايين جنيه
كامل الوزير: تجهيزات متقدمة لنفق الخط الرابع للمترو بين حدائق الأشجار والأهرامات
وزير البترول: نستهدف توليد 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030
بعد نجله بأسبوع.. وفاة طبيب متأثراً بإصابته في حريق بكفر الشيخ
الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات بالجيزة
مصر والتشيك تبحثان توطين التكنولوجيا وجذب استثمارات جديدة لدعم الصناعة والتصدير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

زيادات 16% و20% في الكهرباء.. خبير: إعادة هيكلة الدعم تخفف ضغط نصف تريليون جنيه على الموازنة

الطاقة
الطاقة
ولاء عبد الكريم

قال المهندس الاستشاري عماد لاشين، عضو جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية، إن توجه الدولة لرفع أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى استهلاكًا والقطاع التجاري، مع تثبيت الأسعار للشرائح الأقل، يعكس محاولة جادة لإعادة التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة الدولة على الاستمرار في دعم الطاقة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد الوقود والتوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.

وأوضح لاشين أن القرار راعى البعد الاجتماعي بشكل واضح، حيث تم الإبقاء على أسعار الشرائح الأقل استهلاكًا دون تغيير، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، مع إعفاء 86% منها من أي زيادات، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الزيادة التي طُبقت على الشرائح الأعلى بمتوسط 16%، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنحو 20%، تأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الأعباء، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا جزءًا أكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بالتوازي مع حزمة من قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تطبيق العمل عن بُعد، وخفض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%، وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى تنظيم مواعيد غلق المنشآت التجارية، وهو ما يعكس إدارة متكاملة للأزمة.

وأكد لاشين أن الضغوط على قطاع الطاقة تضاعفت بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت فاتورة الطاقة في مصر من نحو 1.2 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار خلال فترة قصيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتداعيات التوترات الإقليمية، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد القومي.

وأضاف أن دعم الكهرباء كان يقدر بنحو 300 مليار جنيه قبل هذه التطورات، ومن المتوقع أن يتجاوز نصف تريليون جنيه إذا استمرت الأوضاع الحالية، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على الموازنة العامة، ويعد أحد العوامل الرئيسية وراء موجة التضخم، وليس فقط زيادة أسعار الكهرباء في حد ذاتها.

وأوضح أن تأثير زيادات الكهرباء والوقود على الأسعار يأتي بشكل غير مباشر ومتداخل، حيث تنعكس زيادة تكلفة الطاقة على تكلفة الإنتاج، ومن ثم يتم تمرير جزء منها إلى المستهلك النهائي، فيما يُعرف بالتضخم النسبي.

واكد لاشين على أن الدولة تواجه خيارين صعبين: إما رفع الأسعار تدريجيًا لتعكس التكلفة الحقيقية، أو اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال فترات الذروة، مشيرًا إلى أن الاتجاه الحالي يعكس استمرار سياسة تحرير أسعار الطاقة، مع إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة وكفاءة استخدام الموارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 تحديث الصاغة الآن

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 .. تحديث الصاغة الآن

الوطنية للصحافة

الشوربجي يوجه بضرورة تعظيم الإيرادات وتنمية موارد المؤسسات الصحفية

التضامن الاجتماعي

التضامن تطلق النسخة الأوسع من البرنامج التدريبي للعاملين بإدارات الجمعيات

"إعلامي الوزراء" يستعرض الحوافز المقدمة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر

"إعلامي الوزراء" يستعرض حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر

بالصور

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد