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توك شو

شاهد.. الفنانة ساندى تغنى لأول مرة بـ "الماسك" مع السفيرة عزيزة ..فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:09 م
ساندى
ساندى
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ريهام فيكتور
قامت الفنانة ساندى لأول مرة بالغناء على الهواء مع السفيرة عزيزة " أغنية قلبى أسود مبقتش يطمن مع حد " بـ الماسك والجونتى .

وعرضت الفنانة ساندى بعمل بعض الوصفات النسائية للوجه واليدين للحماية من فيروس كورونا ، لافتة إلى أن الماسك يمكن أن نقوم بتزيينه بطرق مختلفة لتكونى مختلفة وأنيقة .

وأضافت الفنانة ساندى من خلال حوارها ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع على فضائية " dmc " أن الأفضل من الماسكات والجونتيات هو الجلوس فى المنزل وعدم الخروج .

وأشارت ساندي إلى أنها " ست بيت شاطرة " وهى تحب ان تغنى احيانًا فى المطبخ اثناء طهى الطعام ، مضيفة أنها تحب الغناء الى المطرب عبد الوهاب .

وتابعت أنها تطبخ جيدًا ولكنها لابد من فتح اليوتيوب امامها اثناء الطبخ ، مضيفة انها تحب طهى البط والملوخية والرز بالخضار ، منوهة إلى أنها تعلمت الطهى كله من اليوتيوب ولم تتعلم أى نوع طعام من والدتها .
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