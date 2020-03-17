شاهد.. الفنانة ساندى تغنى لأول مرة بـ "الماسك" مع السفيرة عزيزة ..فيديو

قامت الفنانة ساندى لأول مرة بالغناء على الهواء مع السفيرة عزيزة " أغنية قلبى أسود مبقتش يطمن مع حد " بـ الماسك والجونتى .





وعرضت الفنانة ساندى بعمل بعض الوصفات النسائية للوجه واليدين للحماية من فيروس كورونا ، لافتة إلى أن الماسك يمكن أن نقوم بتزيينه بطرق مختلفة لتكونى مختلفة وأنيقة .





وأضافت الفنانة ساندى من خلال حوارها ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع على فضائية " dmc " أن الأفضل من الماسكات والجونتيات هو الجلوس فى المنزل وعدم الخروج .





وأشارت ساندي إلى أنها " ست بيت شاطرة " وهى تحب ان تغنى احيانًا فى المطبخ اثناء طهى الطعام ، مضيفة أنها تحب الغناء الى المطرب عبد الوهاب .





وتابعت أنها تطبخ جيدًا ولكنها لابد من فتح اليوتيوب امامها اثناء الطبخ ، مضيفة انها تحب طهى البط والملوخية والرز بالخضار ، منوهة إلى أنها تعلمت الطهى كله من اليوتيوب ولم تتعلم أى نوع طعام من والدتها .