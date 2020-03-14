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هى دى مصر.. مبادرة طهى الطعام للمحتاجين وتوصيله للمنازل فى موجة الخميس

السبت 14/مارس/2020 - 12:13 م
رانيا قاسم، أحد
رانيا قاسم، أحد ابطال أمطار الخميس
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ريهام فيكتور

قالت رانيا قاسم، أحد أبطال أمطار الخميس، إنها كانت تتمنى عمل صدقة جارية على روح والدها، مشيرة إلى أنها صاحبة مشروع أكل منزلى ساخن بمدينة أكتوبر.


وأضافت "قاسم"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، أن الفكرة بدأت عند شرائها حاجتها ولوازم الطعام الضرورية قبل بدء الإعصار وسقوط الأمطار لأن جميع المحلات ستغلق بعد ذلك خلال الفترة القادمة بسبب موجة الأمطار الشديدة.


وأشارت أحد أبطال أمطار الخميس، إلى أن "أصحاب القوت اليومى لا يستطيعون تخزين الطعام فى منزلهم كما نفعل نحن"، مؤكدة أنها فكرت فى عمل مبادرة لتوفير الأكل الساخن المنزلى بشكل محترم يصل إلى المحتاجين فى ذلك الوقت.


وأوضحت أن الفكرة بدأت من خلال كتابة منشور على صفحتها على "فيس بوك"، وأكدت أنها تفاجأت بردود الأفعال الإيجابية والمحفزة، وتم اختيار أسر معينة منهم من كان عائل أسرته من أصحاب الهمم الكفيف أو العاجز أو حتى الأرملة.


ونوهت أحد ابطال أمطار الخميس إلى أن المساعدة كانت للأكثر احتياجا، لافتة إلى أنها كانت تحرص حرصا شديدا على أن يكون الطعام كما يقدم فى المطاعم وعلى عدد أفراد الأسرة مثل العميل العادى.


وتابعت: "إننا 8 سيدات قمنا بطهى الطعام منذ  صباح يوم الخميس وحتى الساعة 4 مساءً"، مشيرة إلى أن "الجندى المجهول محمد أبو ضياء الذى ساعدنا فى الطعام للمنازل المحتاجة لم يوافق على أخذ ثمن التوصيل فى هذا اليوم".

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