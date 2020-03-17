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محافظات

سوهاج تمنح الموظفين من ذوي الإعاقة إجازة استثنائية 15 يوما

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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خالد رياض

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج منح الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة إجازة استثنائية 15 يوما طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م، وذلك لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وحث محافظ سوهاج باقي الجهات بنطاق المحافظة على اتخاذ نفس الإجراء على أن تكون الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الاجازات المقررة قانونا أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "الفقي" أن المستهدف من تلك الاجازة الأشخاص من الإعاقات " البصرية، مستخدمي الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية ـ مستخدمي العكاكيز المزدوجة، والبتر في الأطراف السفلية، الشلل الدماغي، وذوي الإعاقات الذهنية والمزدوجة".

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