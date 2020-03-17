AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

استخدام جديد لـ الخمور في تعقيم الأيدي من كورونا.. طبيب يكشف الحقيقة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:12 م
مطهر للأيدي
مطهر للأيدي
Advertisements
أماني إبراهيم
تزامنا مع المخاوف من تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) حول العالم، يزداد الطلب على شراء مطهرات اليدين والمستلزمات الطبية المشابهة ما يهدد بعض البلاد بأزمة حال نفاذ هذه المواد الذي تعتبر مادة الكحول عامل أساسي فيها.

ونشرت مجلة ساينس أليرت العلمية تقريرا يتنبأ بنفاذ المواد المطهرة من المحلات مع الاقبال على شرائها، وشرح عالم الأحياء جيفري جاردنر لماذا يعتبر الكحول مكونًا رئيسيًا في مطهر اليدين، ولماذا لا يوصي بعمل المستلزمات الخاصة بك في المنزل، وحقيقة استخدام الخمور في تطهير اليدين.


تعد مادة الكحول فعالة في قتل أنواع مختلفة من الميكروبات بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا، لأنه يكشف عن البروتينات ويعطلها، وهذه العملية تدعى تمسخ اللون وهي تشل الميكروب وتقتله غالبًا لأن بروتيناته ستلتصق  ببعضها البعض.

ولا تقتصر الوقاية على استخدام مادة الكحول فقط، فالحرارة لها دور في تغيير خاصية البروتينات، على سبيل المثال، عند طهي بيضة ، فإن بياض البيض المتصلب عبارة عن بروتينات مشوهة، ولكن هناك أنواع مختلفة من البكتيريا والفيروسات، ويمكن قتل بعض الأنواع بسهولة أكبر بسبب الكحول. كـ بكتيريا إي كولاي، التي يمكن الإصابة بها بسبب الغذاء والالتهابات الأخرى، وتقتل بشكل فعال للغاية من قبل الكحول بتركيزات تزيد عن 60% فقط.

الاختلافات تكون في السطح الخارجي للبكتيريا، ويجعلها التعقيم بالكحول أقل فعالية من غيرها، وتحتوي أيضا بعض الفيروسات على غلاف خارجي، بينما البعض الآخر غير مغلف، ويعد الكحول فعال في قتل الفيروسات المغلفة، بما في ذلك الفيروسات التاجية، ولكنه أقل فعالية في قتل الفيروسات غير المغلفة.

ويستخدم الكحول بنسبة 60% بشكل فعال لقتل البكتريا أو الفيروسات بفعالية، ويعد هذا التركيز مناسبا للاستخدام باستمرار، لأن استخدام الكحول بتركيز 100٪ من الكحول سيجفف البشرة بسرعة كبيرة ويسبب تهيجها، وهذا هو السبب في أن معظم مطهرات اليد تحتوي على مرطبات، وهي خليط يساعد على تنعيم وترطيب البشرة.

وتداول البعض على مواقع التواصل الإجتماعي أن استخدام الخمور كالفودكا وغيرها يعد وسيلة فعالة لتطهير الأيدي، لاحتوائها على نسبة الكحول، ولكنها تحتوي عليه بتركيز 40% فقط وهي نسبة ليست عالية بما يكفي لقتل الميكروبات بشكل فعال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غسل اليدين أم المطهر .. أيهما أكثر فاعلية في مواجهة كورونا

شرب الكلور والفضة.. شائعات خطيرة عن علاج فيروس كورونا

افعلها فورا.. 3 عادات ضرورية لـ عدم نقل عدوى الميكروبات

لمواجهة العاصفة الترابية.. طريقة عمل مطهر اليدين في المنزل

انتبه .. معقم اليدين لا يقتل فيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. طريقة تحضير مطهر منزلي في دقائق

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك يعلنان الحرب على كورونا.. 8 إجراءات عاجلة فى القطبين لمواجهة الفيروس الخطير

بسبب كورونا .. ضبط إخواني يروج شائعات عن انتشار الفيروس

لو زورت الدقهلية والمنيا ودمياط.. ماذا ستفعل لمواجهة كورونا

سعره أكثر من مليار جنيه.. انقلاب يخت فاخر خاص بأمير سعودي

أخبار التوك شو.. طبيب مصري يكشف علاجا لفيروس كورونا.. والدقهلية: لسنا بؤرة لانتشار الفيروس.. الصين تعتمد أول لقاح في تجارب سريرية.. فيديو

صورة نادرة لـ ياسمين عبد العزيز فى طفولتها .. شاهد

AdvertisementS

إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا

لنشر أخبار كاذبة .. سحب اعتماد مراسلة "الجارديان" في مصر وتوجيه إنذار لمراسل "نيويورك تايمز"

قرار جديد بشأن المصريين بالخارج الراغبين فى العودة لمصر قبل 19 مارس

خفض الغاز والكهرباء .. الحكومة تعلن عن قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة فيروس كورونا

رفضت تخليني اعتدى عليها فقتلتها.. اعترافات المتهمين بقتل فتاة فى شقتها بالإسكندرية

السيسي يأمر بالإصلاح الفوري لأضرار السيول في المحافظات .. خسائر وتطوير بـ مليار و 150 مليون

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

رياح وأمطار وشديد البرودة ليلا .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

دفن دون جنازة.. ماذا يحدث في بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا؟

الداخلية ترجئ استبدال اللوحات المعدنية والملصق الإلكترونى لمدة شهر

تليفزيون طهران يعلن نبأ صادما: كورونا سيقتل الملايين من الإيرانيين

الصين تعتمد أول لقاح لـ فيروس كورونا في تجارب سريرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور

بعد اتخاذها احتياطات للوقاية من كورونا.. سيدة تصاب بصدمة بسبب شقاوة أطفالها.. شاهد

اكفينا شره.. 7 معلومات لا تعرفها عن الحميمين| طقس غريب في السعودية