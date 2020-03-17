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محافظات

محافظ دمياط تناقش آليات تنفيذ قرار تخفيض العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:43 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي

عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم، مع التنفيذين بالمحافظة ورؤساء المصالح الحكومية و مدير مديرية التنظيم والإدارة وعدد من مديرى الإدارات بالديوان العام.


وذلك لمناقشة آليات تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ الصادر أمس بشأن تخفيض عدد من العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية و الذى جاء ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.


 أكدت المحافظ أنه سيتم منح الموظف المُصاب بأى من الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار والذى يُعمل به لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لنشره وكذلك منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن إثنى عشرة ميلادي وذلك طبقًا للمادة الرابعة بالقرار.


كما أشارت الدكتورة منال عوض أنه سيتم مخاطبة مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد مقترح لتنظيم العمالة وتوزيع جميع المهام بما لا يخل بنظام العمل مع مراعاة التدابير الإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد .


وذلك طبقًا للقرار الصادر والتنفيذ اعتبارا من غدًا مؤكدة أنه يستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل "خدمات النقل، الاسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي و الكهرباء".

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