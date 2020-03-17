محافظ دمياط تناقش آليات تنفيذ قرار تخفيض العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم، مع التنفيذين بالمحافظة ورؤساء المصالح الحكومية و مدير مديرية التنظيم والإدارة وعدد من مديرى الإدارات بالديوان العام.





وذلك لمناقشة آليات تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ الصادر أمس بشأن تخفيض عدد من العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية و الذى جاء ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.



