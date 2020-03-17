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أخبار البلد

5 حالات خارج قرار التعليق .. بيان عاجل سلطة الطيران المدني

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:46 م
سلطة الطيران المدني
سلطة الطيران المدني
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نورهان خفاجي

أرسلت سلطة الطيران المدنى المصرى، اليوم الثلاثاء، خطابا إلى كافة شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة بجمهورية مصر العربية، تؤكد فيه  قرار وقف حركة الطيران، اعتبارا من يوم الخميس القادم 19 مارس الجارى سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، في خطابها، استثناء 5 حالات من تعليق الطيران إلى المطارات المصرية، وهي كالتالي:

- يصرح لشركات الطيران التي تقوم بنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدنى على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها. 
- يصرح برحلات الهبوط الفني للتذود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب. 
- يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية. 
- يصرح برحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية. 
- يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.

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