رواد السوشيال يطلقون هاشتاج #خليك_في_البيت للحد من انتشار كورونا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #خليك_في_البيت
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
جماعة المزايدة عالمقاومة خلصتو أو بعد؟ بس تخلصوا خبرونا بليز بدنا نشطف .. ونعقم !
#خليك_في_البيت
#خليك_في_البيت
بريطانيا: استعدوا لفقد احبابكم
امريكا:عدد كبير لم يجدوا سرير لعلاجهم
إيطاليا: انهيار تام للنظام الصحي
السعودية: اجلس في بيتك ولك اجازة مرضية وراتبك مدفوع والحجر الصحي بأماكن حديثة
المواد الاستهلاكية متوفرة علاج المواطن والوافد على حد سواء السعودية وكفى
#خليك_في_البيت
#صلوا_في_رحالكم
أيام وتفرج بأذن الله
وتكون في زمن الذاكرة نحكي بها أجيالنا القادمة
اكثروا من الدعاء والاستغفار والصدقة
إلزم المنزل من أجل سلامتك وتحصين المجتمع. وإذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه. واتّبع توجيهات السلطات الصحية المحلية. #خليك_في_البيت #COVID19
فقد أصيب حوالي 1,700 عامل بمرض #كوفيد_19 في #إيطاليا، ما يشكّل ثمانية بالمئة من إجمالي الحالات، وذلك في إطار سعيهم الدؤوب لمعالجة الأعداد المتزايدة من المرضى المصابين بمضاعفات شديدة. #COVID2019 #خليك_في_البيت
اللي قبلنا قالوا يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل.
دا بالظبط الوضع اللي احنا فيه!
كورونا في إيطاليا و أسبانيا من كام اسبوع كانت نفس ارقامنا النهاردة و عشان ملتزموش البلد كلها بتدفع التمن.
الاسبوعين الجايين يا نلتزم و ناخد بالنا و نعيش عيشة فل يا بعد الشر بهدلة احنا غلابه مش قدها.
#خليك_في_البيت
بريطانيا: استعدوا لفقد احبابكم
امريكا:عدد كبير لم يجدوا سرير لعلاجهم
إيطاليا: انهيار تام للنظام الصحي
السعودية: اجلس في بيتك ولك اجازة مرضية وراتبك مدفوع والحجرالصحي باماكن حديثه
المواد الاستهلاكية متوفرة علاج المواطن والوافد على حدسواء السعودية وكفى
حفظ الله جيشنا و شعبنا و كوادرنا الطبية من كل مكروه 🙌🏻
#خليك_في_البيت