رواد السوشيال يطلقون هاشتاج #خليك_في_البيت للحد من انتشار كورونا





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏جماعة المزايدة عالمقاومة خلصتو أو بعد؟ بس تخلصوا خبرونا بليز بدنا نشطف .. ونعقم !

‎#خليك_في_البيت





‏‎#خليك_في_البيت

بريطانيا: استعدوا لفقد احبابكم

امريكا:عدد كبير لم يجدوا سرير لعلاجهم

إيطاليا: انهيار تام للنظام الصحي

السعودية: اجلس في بيتك ولك اجازة مرضية وراتبك مدفوع والحجر الصحي بأماكن حديثة

المواد الاستهلاكية متوفرة علاج المواطن والوافد على حد سواء السعودية وكفى





‏‎#خليك_في_البيت

‎#صلوا_في_رحالكم

أيام وتفرج بأذن الله

وتكون في زمن الذاكرة نحكي بها أجيالنا القادمة

اكثروا من الدعاء والاستغفار والصدقة





‏إلزم المنزل من أجل سلامتك وتحصين المجتمع. وإذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه. واتّبع توجيهات السلطات الصحية المحلية. ‎#خليك_في_البيت ‎#COVID19





‏فقد أصيب حوالي 1,700 عامل بمرض ‎#كوفيد_19 في ‎#إيطاليا، ما يشكّل ثمانية بالمئة من إجمالي الحالات، وذلك في إطار سعيهم الدؤوب لمعالجة الأعداد المتزايدة من المرضى المصابين بمضاعفات شديدة. ‎#COVID2019 ‎#خليك_في_البيت





‏اللي قبلنا قالوا يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل.

دا بالظبط الوضع اللي احنا فيه!

كورونا في إيطاليا و أسبانيا من كام اسبوع كانت نفس ارقامنا النهاردة و عشان ملتزموش البلد كلها بتدفع التمن.

الاسبوعين الجايين يا نلتزم و ناخد بالنا و نعيش عيشة فل يا بعد الشر بهدلة احنا غلابه مش قدها.





‏‎#خليك_في_البيت

بريطانيا: استعدوا لفقد احبابكم

امريكا:عدد كبير لم يجدوا سرير لعلاجهم

إيطاليا: انهيار تام للنظام الصحي

السعودية: اجلس في بيتك ولك اجازة مرضية وراتبك مدفوع والحجرالصحي باماكن حديثه

المواد الاستهلاكية متوفرة علاج المواطن والوافد على حدسواء السعودية وكفى









‏حفظ الله جيشنا و شعبنا و كوادرنا الطبية من كل مكروه 🙌🏻

‎#خليك_في_البيت









دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #خليك_في_البيت