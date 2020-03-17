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فن

رواد السوشيال يطلقون هاشتاج #خليك_في_البيت للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #خليك_في_البيت 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏جماعة المزايدة عالمقاومة خلصتو أو بعد؟ بس تخلصوا خبرونا بليز بدنا نشطف .. ونعقم !
‎#خليك_في_البيت

‏‎#خليك_في_البيت
بريطانيا: استعدوا لفقد احبابكم
امريكا:عدد كبير لم يجدوا سرير لعلاجهم
إيطاليا: انهيار تام للنظام الصحي
السعودية: اجلس في بيتك ولك اجازة مرضية وراتبك مدفوع والحجر الصحي بأماكن حديثة
المواد الاستهلاكية متوفرة علاج المواطن والوافد على حد سواء السعودية وكفى 

‏‎#خليك_في_البيت
‎#صلوا_في_رحالكم 
أيام وتفرج بأذن الله
وتكون في زمن الذاكرة نحكي بها أجيالنا القادمة
اكثروا من الدعاء والاستغفار والصدقة

‏إلزم المنزل من أجل سلامتك وتحصين المجتمع. وإذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه. واتّبع توجيهات السلطات الصحية المحلية. ‎#خليك_في_البيت ‎#COVID19

‏فقد أصيب حوالي 1,700 عامل بمرض ‎#كوفيد_19 في ‎#إيطاليا، ما يشكّل ثمانية بالمئة من إجمالي الحالات، وذلك في إطار سعيهم الدؤوب لمعالجة الأعداد المتزايدة من المرضى المصابين بمضاعفات شديدة.  ‎#COVID2019 ‎#خليك_في_البيت

‏اللي قبلنا قالوا يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل.
دا بالظبط الوضع اللي احنا فيه!
كورونا في إيطاليا و أسبانيا من كام اسبوع كانت نفس ارقامنا النهاردة و عشان ملتزموش البلد كلها بتدفع التمن.
الاسبوعين الجايين يا نلتزم و ناخد بالنا و نعيش عيشة فل يا بعد الشر بهدلة احنا غلابه مش قدها.

‏‎#خليك_في_البيت
بريطانيا: استعدوا لفقد احبابكم
امريكا:عدد كبير لم يجدوا سرير لعلاجهم
إيطاليا: انهيار تام للنظام الصحي
السعودية: اجلس في بيتك ولك اجازة مرضية وراتبك مدفوع والحجرالصحي باماكن حديثه
المواد الاستهلاكية متوفرة علاج المواطن والوافد على حدسواء السعودية وكفى 


‏حفظ الله جيشنا و شعبنا و كوادرنا الطبية من كل مكروه 🙌🏻
‎#خليك_في_البيت 


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