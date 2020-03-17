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أخبار العالم

الصين تقرر طرد الصحفيين الأمريكيين من أراضيها.. بيان

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الصين أنها ستقوم بطرد الصحفيين الأمريكيين المتواجدين على أراضيها.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت  الصين إنها ستلغي أوراق اعتماد الأمريكيين في ثلاث صحف أمريكية ردًا على القيود الأمريكية الجديدة على وسائل الإعلام الصينية.

وفي بيان صحفي نشر على الإنترنت، قالت وزارة الخارجية إن الصين تطالب الصحفيين الأمريكيين العاملين في صحف نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، وواشنطن بوست الذين من المقرر أن تنتهي صلاحية أوراق اعتمادهم قبل نهاية عام 2020 لإعادة بطاقاتهم الصحفية في غضون 10 أيام.

وتقول الحكومة الصينية إنها تسمح لهم بمواصلة العمل كصحفيين في الصين أو هونج كونج أو ماكاو.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حددت إدارة ترامب خمس وسائل إعلام صينية كمهمات أجنبية وفرضت قيودا على عدد الصينيين الذين يمكنهم العمل بها.

وقالت الصين إن خطوتها ضرورية وإجراءاتها المضادة جاءت ردا على ما وصفته بالقمع غير المعقول لوسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة.
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