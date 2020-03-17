قرار عاجل من نادي الفتح السعودي بسبب فيروس كورونا









ونشر الفتح بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد فيه أنه بتعليمات من يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، تقرر إيقاف التدريبات، حيث أوصى المدرب اللاعبين باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية اللازمة ، والحفاظ على لياقتهم البدنية حتى يحين موعد العودة للتدريبات.









يذكر أن وزارة الرياضة السعودية أعلنت تأجيل كافة الأحداث الرياضية في البلاد لأجل غير مسمى بما فيها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وذلك بسبب فيروس كورونا.









ويحتل الفتح المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، بعد مرور 22 جولة من عمر الدوري السعودي لكرة القدم.

قرر نادي الفتح السعودي، اليوم "الثلاثاء" تعليق تدريبات الفريق الأول بناء على تعليمات من المدير الفني، وذلك بسبب فيروس كورونا.