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أخبار العالم

غلق جميع المساجد ودور العبادة وإجراءات أخرى في سلطنة عمان

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:15 م
مساجد في سلطنة عمان
مساجد في سلطنة عمان
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قررت السلطات في سلطنة عمان غلق جميع المساجد ودور العبادة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قررت أن يقتصر دخول السلطنة من جميع المنافذ على العمانيين فقط.

كشفت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، تطبيق الحجر الصحي على القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البحرية والجوية والبرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه استنادًا إلى قرارات اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) يبدأ اعتبارًا من تاريخ اليوم 17 مارس 2020، تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك العمانيين.

وتابع البيان: "وعليه، توجه وزارة الصحة جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي أو المؤسسي. 
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