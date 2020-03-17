رد فعل نجم بايرن ميونيخ على قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية

استقبل توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم والنجم السابق للمنتخب الألماني قرار تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بترحاب كبير.





وأوضح مولر أن قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل فعاليات البطولة عاماََ كاملاََ لتقام في يونيو ٢٠٢١ قرار صائب، كان لابد ان ينفذ منذ ظهور مرض كورونا.





جدير بالذكر أن مولر توج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم لعام ٢٠١٤ قبل أن يستبعده المدير الفني للماكينات من القائمة هذا العام.





ولم يكشف اليويفا أي تفاصيل عما إذا كانت البطولة ستقام في العام المقبل بنفس التفاصيل التي كانت مقررة لها في العام الحالي حيث كان مقررا إقامة فعاليات هذه النسخة في 12 مدينة بـ12 دولة مختلفة.





وكانت مدينة ميونخ الألمانية واحدة من هذه المدن حيث كان مقررا لها أن تستضيف ثلاث من مباريات دور المجموعات إضافة لمباراة بدور الثمانية للبطولة



