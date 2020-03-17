AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رد فعل نجم بايرن ميونيخ على قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:41 م
مولر
مولر
Advertisements
عمرو ابوبكر
استقبل توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم والنجم السابق للمنتخب الألماني قرار تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بترحاب كبير. 

وأوضح مولر أن قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل فعاليات البطولة عاماََ كاملاََ لتقام في يونيو ٢٠٢١  قرار صائب، كان لابد ان ينفذ منذ ظهور مرض كورونا. 

جدير بالذكر أن مولر توج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم لعام ٢٠١٤ قبل أن يستبعده المدير الفني للماكينات من القائمة هذا العام. 

ولم يكشف اليويفا أي تفاصيل عما إذا كانت البطولة ستقام في العام المقبل بنفس التفاصيل التي كانت مقررة لها في العام الحالي حيث كان مقررا إقامة فعاليات هذه النسخة في 12 مدينة بـ12 دولة مختلفة.

وكانت مدينة ميونخ الألمانية واحدة من هذه المدن حيث كان مقررا لها أن تستضيف ثلاث من مباريات دور المجموعات إضافة لمباراة بدور الثمانية للبطولة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدفان عكسيان في 5 دقائق.. مباراة مثيرة بين بايرن ميونخ و هوفنهايم في كأس ألمانيا

يويفا يصدر قرارًا هامًا بخصوص دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

بايرن ميونخ: لا يمكن إقامة كأس الأمم الأوروبية في موعدها.. صحة الناس أهم

يورو 2020 والدوريات الأوروبية وفيروس كورونا.. من ينتصر في اجتماع اليويفا غدًا

رسميا.. كورونا يؤجل كوبا أمريكا لـ 2021

بعد تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا.. تعرف على قرارات تحديد الموسم في أوروبا

ترشيحاتنا

البساطة والأناقة.. 10 إطلالات لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

طبيب: دواء علاج الملاريا أدى إلى انخفاض حالات الإصابة بـ كورونا في الصين

شاهد.. انتشار عناصر الحرب الكيميائية لتطهير مؤسسات الدولة لمواجهة كورونا

تليفزيون طهران يعلن نبأ صادما: كورونا سيقتل الملايين من الإيرانيين

هنتعشى إيه النهاردة .. مخبوزات بالجبنة والزعتر وسمبوسك خضار وبطاطس فرسكس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع هوندا أول العائدين للإنتاج في مدينة ووهان بؤرة انتشار كورونا .. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. مخبوزات بالجبنة والزعتر وسمبوسك خضار وبطاطس فرسكس

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب