بنك القاهرة يشارك في فاعليات الاحتفال الأول لمبادرة رواد النيل

بمناسبة مرور عام كامل على إطلاق المبادرة القومية "رواد النيل"، انطلقت فعاليات الاحتفال الأول لتدشين المبادرة تحت شعار "رواد النيل.. إنجازات .. تشبيك .. تمويل" والتي يرعاها البنك المركزي المصري بالتعاون مع العديد من البنوك ومنها "بنك القاهرة" وتدعمها العديد من الجامعات والجهات المحلية والدولية، بهدف تشجيع ثقافة ريادة الأعمال ومساندة المشروعات الصغيرة والناشئة وتمكين الشباب لإقامة مشروعاتهم، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق رؤى وسياسات التنمية المستدامة.

تلقى مبادرة رواد النيل اهتمامًا بالغًا من إدارة البنك بقيادة طارق فايد لما تسهم به من دور فعال فى توفير المعرفة والتدريب اللازم وتحفيـز رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق.

مراكز خدمات تطوير الأعمال... مستقبل أفضل لرواد الأعمال

ومن جانبه، صرح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن مشاركة البنك فى المبادرة تأتى فى إطار محورين رئيسيين، يتعلق الأول منهما بإنشاء 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تقوم بتقديم باقة متنوعة من الخدمات غير المالية لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، مثل خدمات إعداد دراسات الجدوى، والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها، واختيار نوع التمويل المناسب للشركة سواء كان تمويل بنكى أو غير بنكي، بجانب القيام بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلية.

مشروعات تتحقق على أرض الواقع... وفرص العمل تتزايد

وأضاف أن تلك المراكز تعمل على تحقيق أهداف المبادرة التي تتضمن تبنى أفكار المشروعات الواعدة، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها ورعايتها في جميع مراحلها حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال من الشباب وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاعات المختلفة، بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرية وزيادة فرص العمل.

أكثر من 200 عميل... وقصص نجاح متنوعة

كما أكد "فايد" اعتزازه بالإسهامات التى قدمتها مراكز خدمات تطوير الأعمال العاملة ضمن المبادرة ، والتى نجحت فى تقديم خدماتها لأكثر من 200 عميل، كما ساهمت فى ترسيخ العديد من قصص النجاح للعملاء أبرزها تقديم خدمات إعادة الهيكلة وعلاج مشكلات تحقيق الخسائر لبعض العملاء، إلى جانب تحويل نشاط بعض العملاء من القطاع غير الرسمى وضمهم ضمن مظلة القطاع الرسمي، بالاضافة إلي تقديم خدمة التشبيك لبعض العملاء مما ساهم في توسيع حجم أعمالهم وغيرها من قصص النجاح والتى تعد من أهم وأبرز أهداف المبادرة

"مركز للتميز في التصدير Export Excellence Center" برعاية بنك القاهرة

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن المحور الثانى الذى يقوم عليه دور البنك ضمن مبادرة "رواد النيل" يتمثل فى رعاية أحد مراكز التميز لمدة 5 سنوات بالمشاركة مع جامعة النيل تحت مسمي "مركز التميز في التصديرExport Excellence Center "والذي يهدف الى دعم المجلس التصديري للصناعات الهندسية في توفير بناء القدرات للشركات لتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية والاستفادة من الدعم الفني والاستشارات المقدمة من المركز، إلى جانب تحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتقديم برامج تدريب متخصصة في رفع الكفاءات للشركات التي تستهدف التصدير للأسواق العالمية.

نتائج وإنجازات

وقد نجح مركز التميز للتصدير برعاية بنك القاهرة خلال ستة أشهر فقط في تحقيق العديد من النتائج والإنجازات أبرزها وصول إجمالي عدد الشركات المستفيدة لنحو 76 شركة، إلى جانب عقد 6 ورش عمل تغطي مختلف الجوانب والموضوعات التي من شأنها تساهم في رفع الكفاءة و بناء القدرات لتلك الشركات ، حيث بلغت عدد الساعات التدريبية للشركات المستفيدة نحو 292 ساعة ، فيما تم تقديم الدعم اللازم لعدد 8 شركات لتطوير منتجاتها.

هذا وقد شهدت فعاليات الاحتفالية حضور كل من السيد/ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، وقيادات البنك المركزي، ورؤساء الجامعات وكبري المؤسسات الصناعية والشركات بالسوق المصري، بمشاركة بنك القاهرة ضمن عدد كبير من البنوك العاملة والمنظمة إلى فعاليات المبادرة.

ومن ناحية أخري قام بنك القاهرة بإعادة هيكلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة تطوير شاملة من خلال تطبيق نموذج عمل يخدم خطة البنك للتوسع في هذا المجال، وفي ضوء ذلك قام البنك بإنشاء مراكز ائتمان متخصصة في جميع محافظات الجمهورية ليبلغ عددهم 22 في نهاية عام 2019، ويستهدف البنك الوصول إلى 33 مركز ائتمان بنهاية عام 2020.

كما حقق البنك نتائج متميزة في تمويل هذا القطاع، حيث بلغت نسبة النمو فى محفظة ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 90 % ليصل إجمالي حجم المحفظة إلي نحو 13.7مليار جنيه عام 2019، ليصل البنك بتلك المحفظة إلي نسبة الـ 20% من إجمالي محفظة ائتمان البنك المقررة من البنك المركزي المصري.