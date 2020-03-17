هجوم شرس ضد ترامب بسبب «الفيروس الصيني»

في حين أن بعض مستخدمي الإنترنت لم يبدوا مستمتعين بالطريقة التي وصف بها ترامب الفيروس التاجي كوفيد 19، جادل آخرون بأن تعريفه كان مناسبًا في الواقع.













وفي الوقت الذي تسعى فيه البلدان في جميع أنحاء العالم لاحتواء وباء جائحة فيروسات التاجية الحالية والقضاء عليها ، تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو من إثارة عاصفة عبر الإنترنت بفضل تعريفه لهذا العامل الممرض.













في تغريدة له في 16 مارس، وعد ترامب بأن الولايات المتحدة ستدعم «بقوة» الصناعات الأكثر تأثرًا بـ الفيروس التاجي الذي سماه «الفيروس الصيني».









وفي 17 مارس ، بدا أن ترامب يضاعف من مزاعمه ، وذكر مرة أخرى «الفيروس الصيني» في تغريدة تتعلق بالوضع الحالي في نيويورك.













واختيار الرئيس الأمريكي للكلمات، ربما بشكل متوقع ، جذب بسرعة انتباه عدد غير قليل من مستخدمي الإنترنت الذين لا يبدو أنهم يفكرون بهذه الإشارة إلى الصين.

















كما أكسبته تصريحات ترامب انتقادات لصحيفة «جلوبال تايمز» التي زعمت أن الرئيس الأمريكي كان يحاول «إخفاء افتقار إدارته لإجراءات الوقاية والسيطرة ضد الفيروس التاجي».













وشرعت وكالة أنباء شينخوا الصينية أيضا في انتقاد السياسيين الأمريكيين الذين يزعم أنهم يميلون إلى «إلقاء اللوم على الآخرين عندما تنشأ مشاكل».













وذكر المركز الإعلامي أنه «في ظل الانتقادات الداخلية لردهم المتهالك على الوضع المتدهور لـ COVID-19 ، ليس من المتوقع أن ينشروا تغريدات تصف الفيروس التاجي بأنه «صيني»، ولكن هناك من جادل بأن لقب «الفيروس الصيني» ملائم.



