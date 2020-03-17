AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هجوم شرس ضد ترامب بسبب «الفيروس الصيني»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:49 م
في حين أن بعض مستخدمي الإنترنت لم يبدوا مستمتعين بالطريقة التي وصف بها ترامب الفيروس التاجي  كوفيد 19، جادل آخرون بأن تعريفه كان مناسبًا في الواقع.



وفي الوقت الذي تسعى فيه البلدان في جميع أنحاء العالم لاحتواء وباء جائحة فيروسات التاجية الحالية والقضاء عليها ، تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو من إثارة عاصفة عبر الإنترنت بفضل تعريفه لهذا العامل الممرض.



في تغريدة له في 16 مارس، وعد ترامب بأن الولايات المتحدة ستدعم «بقوة» الصناعات الأكثر تأثرًا بـ الفيروس التاجي الذي سماه «الفيروس الصيني».


وفي 17 مارس ، بدا أن ترامب يضاعف من مزاعمه ، وذكر مرة أخرى «الفيروس الصيني» في تغريدة تتعلق بالوضع الحالي في نيويورك.



واختيار الرئيس الأمريكي للكلمات، ربما بشكل متوقع ، جذب بسرعة انتباه عدد غير قليل من مستخدمي الإنترنت الذين لا يبدو أنهم يفكرون بهذه الإشارة إلى الصين.




كما أكسبته تصريحات ترامب انتقادات لصحيفة «جلوبال تايمز» التي زعمت أن الرئيس الأمريكي كان يحاول «إخفاء افتقار إدارته لإجراءات الوقاية والسيطرة ضد الفيروس التاجي».



وشرعت وكالة أنباء شينخوا الصينية أيضا في انتقاد السياسيين الأمريكيين الذين يزعم أنهم يميلون إلى «إلقاء اللوم على الآخرين عندما تنشأ مشاكل».



وذكر المركز الإعلامي أنه «في ظل الانتقادات الداخلية لردهم المتهالك على الوضع المتدهور لـ COVID-19 ، ليس من المتوقع أن ينشروا تغريدات تصف الفيروس التاجي بأنه «صيني»، ولكن هناك من جادل بأن لقب «الفيروس الصيني» ملائم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رفض 3 عروض.. الصين تسمح بدخول خبراء أجانب لدراسة فيروس كورونا

ترامب عن فيروس كورونا: الأمور تسير على ما يرام

ترامب يلتقي مسئولي شركات أدوية عالمية لبحث مستجدات علاج كورونا

صيني 100%.. أمريكا تحمل الصين مسئولية تفشي فيروس كورونا

كورونا تتلاعب بمصير الرئيس الأمريكي.. الفيروس التاجي يهدد انتخابات 2020.. حملة ترامب تتآكل وبايدن يحاول انتهاز الفرص

بريطانيا وأمريكا.. دولتان كبيرتان لم تنجحا في احتواء كورونا ومحاكاة الصين وكوريا الجنوبية.. ومخاطر كبرى من تفشي الفيروس بهما

ترشيحاتنا

الصحة تقدم نصائح هامة.. والفرق بين العزل الذاتي والعزل بالمستشفى ..فيديو

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور

نشأت الديهي يطمئن المصريين ويزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

أمريكا تفقد السيطرة على الفيروس القاتل .. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 5000 شخص

تليفزيون طهران يعلن نبأ صادما: كورونا سيقتل الملايين من الإيرانيين

واقفه على دماغها.. ناهد السباعي تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية