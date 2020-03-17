منع خروج المصريين من المنازل بسبب كورونا.. وزيرة الصحة ترد.. فيديو

ردت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على سؤال : " هل سيكون هناك قرار بعد الخروج المواطنين من المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا" .





وقالت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنها لا تستطيع الرد على هذا السؤال مؤكدة " مقدرش أقول على السؤال ده اى أو لا" .





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة تقوم بإجراءات كثيرة للحفاظ على صحة الأنسان المصري، مؤكدة أن محافظات مصر لم تصل لمرحلة الخطورة ولا توجد محافظة خطرة.





وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أى حالة يتم الاشتباه فيها يتم عمل حجر صحى لها لمدة 14 يومًا.





وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم انتهاء الحجر الصحى الخاص بشركة البترول التى اكتشف بها حالة فى الفترة الماضية و أكثر من 3500 حالة سلبية.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه لم نجد أى حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل عمال شركة البترول وعادروا لمنازلهم.









وتابعت أن هناك إجراءات شديدة تتم على المصريين العائدين من الدول الخارجية، وين عل اختبار كورونا بالكامل و بعد ذلك يتم تحديد الحالة، وكشفت أن الأطقم الطبية تعمل فى مواجهة فيروس كورونا من أجل المواطن و الوطن.









ولفت وزيرة الصحة إلى أن الدولة تنفق أموال كثيرة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفى مدبولى خصصوا 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس.













وكشفت وزيرة الصحة، أن الصحيفة التي نشرت أخبار أن هناك حالات كثيرة مصابة بـ كورونا فى مصر تراجعوا فيما نشروه وأكدوا أنهم نشروا أشياء غير صحيحة.