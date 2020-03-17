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أخبار العالم

تركيا تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام حسن
أعلن وزير الصحة التركي عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.

أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء ارتفاع جديد في عدد إصابات فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة التركية إنها سجلت 51 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد. ما يعد قفزة في عدد الحالات المعلن عنها في تركيا. ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 98 حالة.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب له فرض حظر التجول في البلاد بداية من غدا الأربعاء لمواجهة فيروس كورونا.

وقال سعيد إنه تقرر حظر التجوال في تونس من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا. وأضاف أن قوات الجيش التونسي ستتولى فرض حظر التجوال  وتأمينه. وناشد سعيد المواطنين التونسيين بعدم التنقل إلا للضرورة.

في الوقت نفسه، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن طرح مصل في الأسواق ضد فيروس كورونا قبل الخريف المقبل، وذلك ردا على سؤال مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا ، والذي حرص على طرح السؤال مرتين على رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد" إنه تم حظر التجول في بلجيكا بداية من غدا وحتى 5 ابريل المقبل.

وأضاف أن القمة الأوروبية المقبلة التي ستعقد الأسبوع المقبل عبر الفيديو كونفرانس منعا لانتشار فيروس كورونا. وأشار إلى أن 6 صحفيين فقط كانوا يغطون مؤتمر رئيس وزراء بلجيكا ، مقارنة بـ 600 صحفي في الفترات الطبيعية.

وقال إنه سيسمح للمواطن في بلجيكا للنزول في الشارع لشراء المواد الغذائية والصيدلية فقط.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب كورونا.
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