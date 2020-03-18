ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 100 حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.





كانت الولايات المتحدة سجلت أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.





فيما أعلن المعد الوطني للأمراض المعدية بدء أول تجربة لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وأكد الرئيس دونالد ترامب في خطاب أن "النتائج واعدة".





ولا يوجد حتى الآن أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.



