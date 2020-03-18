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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:24 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة
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قسم الخارجي
ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 100 حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

كانت الولايات المتحدة سجلت أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

فيما أعلن المعد الوطني للأمراض المعدية بدء أول تجربة لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وأكد الرئيس دونالد ترامب في خطاب أن "النتائج واعدة".

ولا يوجد حتى الآن أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتبرع 3 متطوعين لتجربة اللقاح الجديد في الولايات المتحدة، بهدف محاربة خطر فيروس كورونا. 
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