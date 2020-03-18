بعد اتهامها بالزواج سرًا.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يحذف منشورًا فاضحًا

حذف الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز منشوره الفاضح الذى طالب شقيقته من خلاله إعلان جوازها السري من الفنان أحمد العوضي بعد الهجوم عليه من متابعيه من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



