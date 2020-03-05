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فن

بعد المنشور الفاضح.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة نارية إلى شقيقته وأحمد العوضي ..فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 03:16 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وشقيقها واحمد العوضى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق ياسمين، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يكشف فيه عن تفاصيل جديدة، ويرد على جميع الاتهامات التى هاجمته بعد الأزمة التى نشبت بينه وأحمد العوضى.
 
وقال وائل عبد العزيز "كل ما كنت اريد معرفته هو مدى العلاقة التي تجمع بين شقيقتى ياسمين واحمد العوضي خاصة بعد انتشار كثير من الشائعات التى تؤكد وجود علاقة بينهما فضلا عن ترددت أقاويل حول زواج سرى بينهما واتصور ان هذا حقى وهذا ما قلته فى التعليق الخاص بى وخاصة ان ياسمين عبد العزيز لم ترد مطلقا على سواء تليفونيا او عبر السوشيال ميديا لأنها كانت منذ فترة عيد ميلادها قررت قطع العلاقة عبر السوشيال بيننا وذلك بسبب لومى لها بان ما تقوم به لا يليق بها". 

وأضاف وائل عبد العزيز "بدلا من ان يرد احمد العوضى بشكل منطقى بل شن على حرب اخرى وقال لى هى اللى بتصرف عليك واقعد مع مين واذا كنت لا ترين ان تجلس معى فهناك رجال اخرى بعائلتها مثل والدها وشقيقها الأكبر"

وأوضح وائل "ياسمين عبد العزيز لم تساعدنى بأى مبلغ مادى ولم تساعدنى فى حياتى العملية كما قيل وان لو كنت غاوى شهرة كنت وافقت على الظهور فى برامج كثيرة لاستغلال الموقف وعرض على عديد من البرامج باموال طائلة وكان اخرها مع الاعلامى وائل الابراشى إلا اننى رفضت تماما هذا الامر". 

وأخيرا اختتم وائل "رسالتي إلى ياسمين فى النهاية انتى شقيقتى واعتذر عن اى كلمة ضايقتك وانا منذ هذه اللحظة خارج حياتك تماما وربنا يوفقك". 

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