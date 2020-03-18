دوري الأبطال مهدد بالإلغاء.. أزمة تواجه الـ كاف بعد اختيار الكاميرون لاستضافة النهائي

تواجه بطولة دوري أبطال أفريقيا شبح الإلغاء مثلها مثل باقي المسابقات القارية حول العالم، بسبب فيروس كورونا المنتشر عالميًا ، خاصة بعد اختيار الاتحاد لدولة الكاميرون لاستضافة النهائي.





وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية سيستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب تفوقه على ملعب رادس بتونس و ملعب محمد الخامس في المغرب المرشحان السابقان لـ استضافة النهائي.





وفي التوقيت نفسه، وبعد يومين من هذا الإعلان، أجَّل الاتحاد الكاميروني منذ قليل، جميع الأنشطة الكروية في البلاد لمكافحة الفيروس المنتشر عالميًا.





وقبل هذا الإعلان الكاميروني بساعات، صدر قرار بتأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين، التي كان مقررًا إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل في الكاميرون.





وتواجه بطولة دوري الابطال سيناريوهين؛ إما التأجيل، أو الإلغاء ، بعد أن سجلت الكاميرون أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد، الذي يحمل إسم "كوفيد 19".





وتعد الكاميرون ثامن دولة أفريقية تسجل فيها حالة مؤكدة بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

ومن المقرّر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 مايو المقبل حيث ستكون لأول مرة من مباراة واحدة.





وسيواجه فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.