سببه الاستهتار.. كارول سماحة ترصد مشهدًا مرعبًا بسبب كورونا .. شاهد

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، توضح فيها تزايد عدد الوفيات فى إيطاليا التي يتفشى فيها " فيروس كورونا ".





وعلقت كارول سماحة "مشهد محزن ومرعب بإيطاليا سببه الاستهتار وعدم هيدا الالتزام بتعليمات الوقاية ... من الجميع البقاء الرجاء في المنزل لحماية أنفسنا ومحيطنا # خليك_في_البيت # كورونا ".





وتفاعل معها عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : " الله يرحمهم - استر يارب - مشهد يبكى".





و أكدت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن 75% من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الخمس أيام الماضية هم من المخالطين للمصابين السابقين بالفيروس، مضيفة أن القيادة السياسية اتخذت مجموعة من القرارات تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.