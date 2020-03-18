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اقتصاد

القابضة للسياحة: القطاع يحتاج قرارات سريعة لمواجهة تراجع نسب الإشغال في الفنادق

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:09 ص
ميرفت حطبة رئيس الشركة
ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة
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علياء فوزى
قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن قرار مجلس الوزراء بوقف الضرائب العقارية على المنشآت السياحية لمدة 3 أشهر؛ خطوة جيدة لمواجهة آثار فيروس كورونا على القطاع، ولكن الإجراء الأهم؛ هو معالجة نقص الإشغال خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "حطبة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" القطاع السياحى يُعد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرًا بانتشار فيروس كورونا؛ لذا لابد من اتخاذ اجراءات سريعة لتقليل الخسائر وتقديم الدعم الكامل للمنشآت السياحية والفنادق لتجاوز تلك الأزمة.

وأكملت: "الفنادق والمنشآت السياحية فى الوقت الراهن تحتاج الى تسهيلات بنكية للوفاء بالتزاماتها وتعويض تراجع نسب الإشغال حيث يجب النظر فى منح تلك المنشآت قروض ميسرة لمدة 3 أعوام ودفع اول قسط بعد 6 أشهر، بالإضافة الى إعفائها من دفع فواتير المياه والغاز والكهرباء، ومن دفع التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر ايضا لتخفيف الأعباء عنها".

وسبق أن كشفت "حطبة" فى تصريحات صحفية، عن تراجع نسب الإشغال فى الفنادق التابعة للقابضة للسياحة بنسبة تتراوح بين 5 و7% أوائل مارس الجاري؛ نتيجة توقف حركة الطيران فى معظم دول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 
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