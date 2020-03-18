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رياضة

النصر السعودي يسخر من الهلال بسبب عقوبة سلمان الفرج

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

سخر مسئول بنادي النصر السعودي، من عقوبة سلمان الفرج، لاعب الهلال، بإيقافه 4 مباريات، وذلم لعدم تنفيذها.

وكتب سعود الصرامي، المتحدث باسم النصر، عبر حسابه على "تويتر" : "عقوبة الكابتن سلمان الفرج، لم تنفذ"، مشيرا إلى أن الزعيم وقتها، قدم استئنافا، ورَبَحَه.

واعتبر أن إعادة فتح هذه القضية للنقاش؛ مجرد فيلم هندي وعبث بالتاريخ.

وكان "الفرج" تلقى عقوبة عام 2018، بإيقافه 4 مباريات وغرامة مالية 40 ألف ريال.

وصرح الدكتور أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق مؤخرا، بأن العقوبة وقعت على لاعب الزعيم؛ بناء على تقرير الحكم الذي تعرض للسب من الفرج  بلغة الشفايف.

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