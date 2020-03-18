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تكنولوجيا

لمواجهة كورونا.. 100 مليون دولار من فيسبوك للشركات الصغيرة حول العالم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:40 ص
فيسبوك
فيسبوك
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة فيسبوك عن خطتها لإنشاء برنامج منح بقيمة 100 مليون دولار، في صورة قروض وخدمات إعلانية للشركات الصغيرة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الخطة تستهدف مساعدة ما يصل إلى 30 ألف شركة حول العالم، وقالت إنها ستكشف عن المزيد من تفاصيل الخطة عندما تتوافر، وأنها ستبدأ تلقي طلبات الحصول على المساعدة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي بيان لها قالت شركة فيسبوك: "أن تركيزنا منصب على الحفاظ على سلامة الناس من خلال ضمان إطلاعهم الدائم على المعلومات الدقيقة، وتقديم الدعم لخبراء الصحة حول العالم وحظر المعلومات المضللة، ونحن دائمًا ومثل الجميع  نفكر في أحبائنا ومجتمعاتنا وجميع من تأثروا حول العالم".

ويقدم البرناج دعما حيويا لمساعدة الشركات والأعمال التجارية الصغيرة حتى تتمكن من مواصلة نشاطها التجاري واستمرار قدرتهم على دفع رواتب الموظفين.

وستبدأ شركة عملاق التواصل الاجتماعى العمل مع الشركات المستهدفة في أكثر من 30 دولة تعمل فيها فيسبوك.

وأضافت أنها ستكشف عن المزيد من تفاصيل الخطة عندما تتوافر، وأنها ستبدأ تلقي طلبات الحصول على المساعدة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا الإطار، قال "رامز شحادة"، المدير الإداري لفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في ظل هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة، والتي أصبحت مجريات الحياة اليومية فيها تشكل تحديا صعبا بالنسبة للجميع سواء في منطقتنا أو حول العالم".

وأوضح قائلا: "أن التدابير الاحترازية التي يتم فرضها للحفاظ على صحة وسلامة الجميع في مجتمعاتنا تضيف المزيد من التحديات على الشركات الصغيرة في منطقتنا والتي تعد شريان الحياة لاقتصاداتنا، وهي الشركات التي غالبًا ما تعتمد على النشاط اليومي والتفاعل مع العملاء في المجتمعات المحلية من أجل استمرار أعمالها".

وأضاف: "لمساعدة مثل هذه الشركات الصغيرة في كل مكان خلال هذه الأوقات العصيبة، نعمل في فيسبوك على إنشاء برنامج منح بقيمة 100 مليون دولار لتقديم الدعم والمساعدة لنحو 30 ألف شركة صغيرة في أكثر من 30 دولة حيث يعيش موظفونا ويعملون".

وقال :" أن هذه مجرد البداية، فنحن أيضا نريد أن نسهل على الشركات في كل مكان إمكانية العثور على المساعدة وتلقي التدريب والدعم من فرقنا، ومن أجل ذلك طرحنا مركز دعم الشركات الصغيرة Facebook.com/resource الذي يقدم مصادر يعتمد عليها لموظفي فيسبوك وخبراء الصحة وهي أيضا متاحة للجميع، كما نعمل على إنشاء تدريبات افتراضية جديدة لدعم الشركات العاملة في هذه الظروف الصعبة".
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