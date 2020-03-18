ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته كمية من الأقراص المخدرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة راكب قادم من برلين، حاول الخروج من اللجنة الجمركية وبحوزته أربعمائة قرص من دواء مدرج في جداول المخدرات.

إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من برلين، اشتبه محمد نبيل في الراكب، وطلب مأمور اللجنة فعرض الأمر على أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 والذي كلف مصطفي مرسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عبوات دوائية.

تم تكليف أحمد سعيد السيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود أربعمائة قرص من دواء مدرج في جداول المخدرات.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح المدير العام والمشرف الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.